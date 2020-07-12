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Kültür ve Turizm Bakanlığından 15 Temmuz kahramanlarına ithafen 'Kahramanlık Türküleri Konseri'

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı hayatını ortaya koyanları "Kahramanlık Türküleri Konseri" ile anacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığından 15 Temmuz kahramanlarına ithafen 'Kahramanlık Türküleri Konseri'

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu (Mehter Grubu) ile İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında dinleyicileriyle buluşacak. 

Beykoz Belediyesi iş birliğiyle 14 Temmuz'da saat 21.00’de 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenecek konserin repertuvarında kahramanlık türküleri yer alacak.

Repertuvarda, "Yine de Şahlanıyor", "Benden Selam Olsun Bolu Beyine", "Uca Dağların Başında", "Asker Olup Vatana Hizmet Eylerem Men", "İzmir’in Kavakları", "Buna Er Meydanı Derler", "Genç Osman" gibi anonim eserlerin yanı sıra Mehmet Ali Bey'in bestelediği "Tuna Nehri Plevne Marşı", sözleri Ekrem Şama, müziği Esat Kabaklı'ya ait "O Mübarek Bayrak", İsmail Hakkı Bey'in bestelediği "Ceddin Deden", sözleri Ali Rıfat Çağatay ve müziği Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait olan "Ordunun Duası" ile söz ve müziği Yıldırım Gürses'e ait "Fetih Marşı" yer alacak.

Kahramankazan’da "15 Temmuz Konferansı"
Bakanlık tarafından 15 Temmuz anması kapsamındaki bir diğer etkinlik de Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde 15 Temmuz'da saat 16.00'da 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesinde gerçekleştirilecek.

"15 Temmuz Konferansı"nda, 15 Temmuz konulu sinevizyon gösteriminin ardından Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin konuşma yapacak.

Etkinlikler kapsamında Bakanlık tarafından 2016 yılında düzenlenen 15 Temmuz şehitleri konulu, "Genç Sanat: Afiş Tasarım ve Video Sanatı Yarışması"nda ödüle layık görülen afişler de yeniden sergilenecek.

Daha önceki yıllarda da yapılan afiş sergisi, 14-24 Temmuz tarihlerinde Ankara Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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