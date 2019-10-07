Osman Hamdi Bey’i bilmeyen yoktur. Türk sanat tarihindeki yeri ve önemi bizler için çok büyüktür. Osman Hamdi denilince herkesin aklına ilk “Kaplumbağa Terbiyecisi” adlı tablo gelir. Bu tablo uzun yıllardır Türkiye’nin en pahalı tablosu unvanını elinde bulunduruyordu. Ta ki “Yeşil Cami Önü” tablosu 13 milyon 509 bin TL’ye satılana kadar.

Gerçi Kaplumbağa Terbiyecisi 2004 yılında “Yeşil Cami Önü” tablosu ise geçtiğimiz yıl satılmıştı. Kaplumbağa Terbiyecisi tekrar satışa sunulsa eminim rekoru tekrar kırarak geri eline alacaktır. Burada dikkat çekmek istediğim nokta ise geçtiğimiz günlerde İngiltere’de yapılan bir müzayede.

Osman Hamdi Bey 'in 1880 yılında tamamladığı "Kur'an Okuyan Kız" adlı eseri, Bonhams Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada 6 milyon 315 bin sterline (yaklaşık 44 milyon 12 bin lira) alıcı buldu. Böylece rekor fiyata satılan, gelmiş geçmiş en pahalı Türk tablosu unvanına sahip oldu. Tabloya biçilen değer dünya piyasasına göre belki çok çok yüksek bir meblağ olmayabilir lakin Türk resmi açısından önemli bir dönüm noktası.

Bu önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak sanatçılarımıza bir referans noktası olacak. Kaldı ki bu ay içerisinde ünlü ressamın yine bir tablosu müzayedeye çıkacak. Ressamın “Kur’an Dersi” adlı yapıtı 3 milyon sterlin başlangıç fiyatından açık artırmaya çıkacak. Bakalım bu tabloya ne kadar değer biçecekler. Merakla bekliyoruz.

Yapı Kredi kuruluşunun 75’inci yılına özel kendi koleksiyonlarından Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sergi düzenliyor. Açılışına katıldım. 120 parça eser var. Şimdiye kadar düzenledikleri en kapsamlı sergi olma özelliğini taşıyor. Ankaralılar muhakkak gidip görmeliler. Türk resim sanatının en iyi sanatçılarının eserleri sergileniyor.

Osman Hamdi Bey’in Feraceli Kadınlar adlı tablosu ise görülmeye değer. Hemen yanı başında İbrahim Çallı’nın eseri bulunuyor. Sergide yurt dışından sanatçıların eserleri de yer alıyor. Louvre Müzesi’nde de eserleri bulunan Francesco Casanova’ya ait 1754 tarihli “Viyana Kuşatması” adlı eserde görülmesi gerekenlerden. Sergi de ayrıca Ankara’lı sanatçılara da ayrı bir özen gösterilmiş. Yaklaşık bir ay boyunca ziyarete açık olacak. Vaktiniz olursa muhakkak uğrayın.

