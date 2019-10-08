Prof. Dr. Hamit Köksel

1 Ekim 2019 Salı günü onuruna düzenlenen yemekte Sayın Hacettepe Üniversitesi rektörümüz Haluk ÖZEN: Hamit sayısız projelere imza atan, ilme, hizmete kendini adamış kıymetli hocamızın emeklilik sonrası veda yemeğinde seçkin insanlardan bir topluluk var. Kıymetli hocalarımız, misafirlerimiz, yetiştirdiği hocalarımız mesai arkadaşları bu günde hocamızla birlikte olduk.

Rektörümüz:

1-) İlim adamları vardır. Bir iş yapar yüz diye tanıtır.

2-) İlim adamı yüz iş yapar, yüz iş diye tanıtır.

3-) İlim adamı yüz iş yapar, bir iş diye tanıtır.

Hamit hocamız çok başarılara imza attığı halde mütevazı, kibar, örnek bir insandır. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum.

Yetiştirdiği asistanları alanlarında hocamızdan aldıkları ışıkla daha da ileriye götürme başarısını göstermişlerdir.

Ulusal ve uluslararası sayısız çalışma ve başarılı organizasyona imza atmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın önemli çalışmalarına katılmış, bazılarında başkanlık yaparak önemli kararlara vesile olmuştur.

Uluslararası ICC (Uluslararası Tahıl Komitesi)’nin üyeliğini daha sonra da başkanlığını yapmıştır. Sunduğu tekliflerle yeni ufuklara, çözümlere sebep olmuştur.

Üniversitede yaptığı projelerde üniversitesini, ilim dünyasını, ülkesini temsil ederek yeri doldurulamayan duayen hocamız olmuştur.

Bildiği doğrudan her ortamda sonuna kadar savunma, ispat ederek çok sevdiği Türk milletine hizmetten büyük mutluluk duymuştur. Yurtdışında değişik ülkelerde tebliğleri, uyguladığı projelerle, ileriye dönük görüşleriyle takdir almıştır.

Sayısız projelerinden:

1-) Çölyak ve fenilketonüri konularında yapılan çalışmalarda büyük katkısı olmuştur. 1998-1999 yıllarında ‘glutensiz ekmek’ sonra da un vs çeşitlerinin Türkiye’de imalatına öncülük yapmıştır.

2-) Tam buğday ekmeğinin araştırılması, hazırlanması, imalatı gibi konularda Hacettepe ile Tübitak, Ankara Halk Ekmek Fabrikası ile birlikte ülkemize kazandırmıştır. Sırf Ankara Halk Ekmek Fabrikası ve Tübitak ile 7’den fazla projeyi hayata geçirmiştir. Bununla kalmayıp sayısız başarılarda ya başkanlık yapmış ya da başlatan kişi olmuştur.

Uzun yıllar ‘tohum ıslah çalışmaları’nda Tohum Islah Genel Müdürlüğü, bakanlık ve bir grup uzmanla:

a) Buğday konusunda, tahıllar konusunda çalışma yapmış ulusal ve uluslararası araştırma ve çalışmalarıyla ülkemize kıymetli bilgiler hazırlanmıştır.

b) Kavuzsuz arpanın uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda ortaya çıkmasına vesile olmuştur.

c) Tohum ıslah çalışmalarında en fazla yıllarını verdiği emeği geçen bir buğday çeşidine ‘Hamit KÖKSEL’ ismi verilmiştir.

Hacettepe Üniversitesi sayın rektörümüz Haluk ÖZEN hazırladığı emeklilik yemeğinde çok saygın ilim insanları ve sevdikleri katılmıştır. Yemekte Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Zeki PAYDAŞ, yönetim kurulu üyesi Murat ŞANLI yapmış olduğu konuşmada oda ile aralarında çok güzel çalışmalara vesile olduklarını ifade etmiştir.

Kendisine şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki hayatında da başarılar dileklerimizi ilettik. Sayın Hamit KÖKSEL hocamızın gıdaya ve insan sağlığına yaptığı hizmetler unutulmayacaktır.

Hamit KÖKSEL hocamız talebelik yıllarında çok başarılıdır. Araştırmacılığı, çalışkanlığı kadar kibarlığı ekip çalışmasına önem vermesi dalında sayısız ilim insanı yetiştirmiştir. Örnek insandır.

Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz. Eserlerinle, projelerinle, ortak çalışmalarınla seni unutmayacağız.

