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Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Temmuzda 105 terörist etkisiz hale getirildi
Çataklı, temmuz ayındaki operasyonlarda 5'i gri kategoride aranan 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsmail Çataklı, temmuz ayında terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 2 bin 108 şüpheliden 325'inin tutuklandığını açıkladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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