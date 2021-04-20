  • BIST 1.377
  • Altın 461,205
  • Dolar 8,1105
  • Euro 9,7805
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 13 °C
»

Küresel karbon emisyonları bu yıl tarihteki en büyük ikinci artışını yaşayacak

Küresel karbon emisyonları ekonomik toparlanmaya bağlı olarak büyüyen enerji talebi ve elektrik üretiminde kömür kullanımının artmasıyla bu yıl yüzde 5 yükselecek ve 33 milyar tona ulaşacak.
Küresel karbon emisyonları bu yıl tarihteki en büyük ikinci artışını yaşayacak

 Enerji sektöründen kaynaklanan küresel karbon emisyonlarının ekonomik toparlanmanın etkisiyle bu yıl tarihteki en büyük ikinci artışını kaydederek 1,5 milyar ton yükseleceği tahmin ediliyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Küresel Enerji Değerlendirmesi 2021 raporuna göre, küresel emisyonlar bu yıl yüzde 5 artışla 33 milyar tona ulaşacak.

Bu yıl küresel karbon emisyonları tarihteki en büyük ikinci yükselişi kaydederek 1,5 milyar ton artacak. Bu artış ayrıca 2010'dan beri küresel emisyonlarda görülen en büyük yıllık artış olarak kayıtlara geçecek.

Emisyonlardaki artış yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de karbon emisyonlarında görülen yüzde 6'lık rekor düşüşün büyük bir kısmını tersine çevirecek.

Artışta ekonomik toparlanmaya bağlı olarak enerji talebinde beklenen yüzde 4,6'lık büyüme, kömür ve doğal gaz tüketiminin 2019'daki seviyelerinin üzerine çıkması etkili olacak.

Kömür kullanımındaki artışın nedeni Asya
Küresel kömür talebi bu yıl gelişen ülkelerin etkisiyle yüzde 4,5 artarken, bu büyümenin yüzde 80'inden fazlası Çin başta olmak üzere Asya'da görülecek.

ABD ve Avrupa'daki kömür kullanımında artış görülmesine rağmen, talep salgın öncesi dönemin altında kalacak.

Yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde rekorların yılı
Diğer yandan, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi bu yıl yüzde 8 artarak küresel elektrik tedarikindeki büyümenin yarısından fazlasını oluşturacak.

Güneş enerjisinden elektrik üretimi 2020'ye göre yüzde 18 (145 teravatsaat), rüzgardan elektrik üretimi ise yüzde 17 (275 teravatsaat) ile yıllık bazda tarihteki en büyük artışı gerçekleştirecek. Böylece güneş ve rüzgar enerjisi, yenilenebilir kaynaklarından elektrik üretimindeki büyümeye en fazla katkıyı yapacak.

Bu yıl yenilenebilir enerji kaynakları küresel elektrik üretiminin yüzde 30'unu karşılayacak ve bu oran Sanayi Devrimi'nden beri görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçecek.

Yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde en büyük artış Çin'de görülürken, bu ülkeyi ABD, Avrupa Birliği ve Hindistan takip edecek.

Emisyonlar düşürülmezse 2022'de daha büyük bir kriz kapıda
IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, küresel karbon emisyonlarının elektrik sektöründe kömür kullanımının artmasıyla bu yıl 1,5 milyar ton artacağını belirterek, "Bu, Kovid-19 salgının yarattığı etkilerden ekonomik olarak toparlanmanın sürdürülebilir olmaktan başka her şey olduğuna dair korkunç bir uyarı." ifadesini kullandı.

Hükümetlerin küresel emisyonları hızlıca düşürmeye başlamaması durumunda 2022'de daha büyük bir krizle karşılaşılacağı uyarısında bulunan Birol, "Bu hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde yapılacak Liderler İklim Zirvesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Toplantısı (COP26) öncesi somut ve hızlı kararlar alınması açısından kritik bir tarih.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İTO Başkanı Avdagiç: Salgın sonrasında marka mağazacılığımız turizmin canlanmasında en büyük rolü oynayacak19 Nisan 2021 Pazartesi 13:57
  • Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı19 Nisan 2021 Pazartesi 12:55
  • Amazon, Türkiye'de uzun vadeli bir stratejiyle hareket ediyor19 Nisan 2021 Pazartesi 12:55
  • Kredisiz konut satışlarında tüm zamanların en yüksek mart rakamı görüldü19 Nisan 2021 Pazartesi 12:54
  • İkinci el araç almak için ucuzluk bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir19 Nisan 2021 Pazartesi 12:37
  • Bakan Elvan: Ne kadarlık döviz satımı, alımı gerçekleştirilmiş hepsini görebilme imkanınız var19 Nisan 2021 Pazartesi 11:33
  • Türkiye'nin deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeli 75 gigavat seviyesinde19 Nisan 2021 Pazartesi 11:32
  • Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 1,3 milyar dolarlık otomotiv ihracatı19 Nisan 2021 Pazartesi 11:12
  • Borsa haftaya yükselişle başladı19 Nisan 2021 Pazartesi 10:31
  • Küresel piyasalar yeni haftada Avrupa Merkez Bankası'na odaklandı19 Nisan 2021 Pazartesi 10:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti