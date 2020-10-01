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Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı

Küresel piyasaların dün karışık bir seyir izlemesinin ardından, bugün dünya genelinde açıklanacak eylül ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.
Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı

ABD'de beklentilerden iyi gelen makro ekonomik veri serisinin devam etmesi ve teşvik paketine ilişkin iyimserlik pay piyasalarını desteklerken, dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürerek 93,6'ya geriledi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre özel sektör istihdamı, eylülde 749 bin kişi artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. Ayrıca, ülke ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde daha önce öngörülenden az küçüldü. Yüzde eksi 31,4'e revize edilen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin piyasa beklentisi yüzde eksi 31,7 yönündeydi. Bekleyen konut satışları ise ağustosta aylık yüzde 8,8 artarak rekor seviyeye yükseldi.

Bu gelişmelerle, dün Dow Jones endeksi yüzde 1,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,83 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 değer kazandı.

Avrupa tarafında ise ABD borsalarında alımların güçlenmesi öncesinde kapanan pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da dün açıklanan veriler, istihdam artışının devam etse de yavaşladığını gösterirken, perakende satışlar ise yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde yükseldi.

Bugün başlayacak Avrupa Birliği liderler zirvesi öncesinde dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,51, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.

Bugün Çin, Güney Kore ve Hong Kong'da resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken Japonya'da da teknik bir nedenden ötürü pay piyasalarında işlemler durduruldu. Japonya'da açıklanan imalat sanayi PMI verisi 47,7'ye yükselerek beklentileri aşması sonrası dolar/yen paritesi 105,4'e geriledi.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da dün banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yüzde 1,96 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.145,24 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,2 azalarak 7,7215'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7050 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ekonomi yönetiminin birbiri ardına attığı normalleşme adımlarının Türk lirası varlıkları desteklediğini belirterek, piyasalardaki pozitif seyrin devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Jeopolitik gelişmeler, yeni tip koronavirüs aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu vurgulayan analistler, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin direnç, 1.120 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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