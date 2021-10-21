Kuzenlerden Aşı Önerisine Hayır

Türkiye'de her gün yaklaşık 200'den fazla insanımızın hayatını kaybettiği korona virüs hâla ortalığı kasıp kavururken, biz hâla kuzenlerden gelen aşı önerisine kulak açıyoruz. Alanında uzman doktorlar, doçentler bile; korona virüs geçiren insanlarda hangi kalıtsal sorunların bulunduğuna yönelik çalışmalarına devam ederken; kuzenlerden gelen aşı önerileri acayip saçma.

Önceden futbol, siyaset, gündem konuşulurken şimdiler de mecburi olarak aşı ve korona virüs konuşuyoruz. Ama ehil olmayan insanların aşı önerilerini çok saçma buluyorum.

Yakın çevremden duyduğum ve gördüğüm kadarıyla; birbirine aşı öneren insanlar çoğunlukta. Öyle ki; bana bile öneride bulunan insanlar var. Nereden biliyorsunuz iyi olduğunu ya da eksiklerinin olup olmadığını diyorum. Bizim amcaoğlu, bizim dayı kızı diye lafa giriyorlar. Kimin öneriyi nereden aldığı belli değil, sonra aşının yan etkileri şöyle böyle diye konuşup duruyorlar.

Öyle tipler var ki; kendileri başka aşı uygulatmış ama, başka insanlara diğer aşılardan öneriyorlar. Doktor olmamış, okumamış öğrenmemiş, kulaktan duymuş çeneye yayılmış önerilere artık kulak asmayalım. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Aşı olup, yan etkisi nedir diye araştırma yapmayıp, sağa sola öneride bulunan herkes kul hakkına giriyor.

Aşı karşıtlığı yapmak veya o şekilde algılanmak istemiyorum ama; korona virüs aşısı olduktan sonra "hastaneye yatırılan" hasta sayısı da artmış durumda. Herkes birbirine öneri sunuyor ancak "halkımızın" kulaktan duyma bilgilere inanma oranı yüzde 75'den fazla olduğu için hemen herkes birbirinin yaşam süresini kısıtlıyor.

Kimin ne hastalığı var, kim neye alerji oluyor bilmiyoruz ama aşıya geldi mi bizden doktoru, doçenti yok. Bırakalım bu davranışları. Bilinçlenelim. Gidelim doktorlar ile görüşelim. Yakınımız da var ise; tıp alanında uzman insanlar ile söyleşi de bulunalım. Aşı hakkında yazılmış makaleleri inceleyelim. Bizi kuzenler kurtarmayacak. Aşı olalım diye diye çabalarken, güzel günler görelim diye ümit ederken, kuzenlerin saçma bir son hazırlamasına izin vermeyelim. Aşı konusunda bilinçsiz davranıp, birbirimizi üzmeyelim...