Mağdurlar apartmanı

Pandemiden ötürü çok sayıda insan evden çalışmaya, öğrenciler uzaktan eğitim görmeye başladı.

Bu durum, internete ve kitle iletişim araçlarına önemi bir hayli artırdı.

Bu dönemde şehirde yaşayan insanlar dahi evlerine internet bağlatmak isteseler de ‘port’ ve altyapı yetersizliği yüzünden internete erişemediler.

Mobil erişim kapasitesi konusunda oldukça iddialı olan telefon operatörleri dahi bu dönemde sınıfta kaldı.

İnternete ulaşabilenler şanslıydı ancak pek çoğumuz da dağa, tepeye, çatıya çıkarak işini yapmaya; derslerine girmeye çalıştı.

Telefon operatörleri ve internet servis sağlayıcıları, çoğu abonesine taahhüt ettiği şartları sağlayamadı.

İnsanlar, salgın döneminde internet hızının yavaşlaması ve çeşitli şikâyetlerden dolayı abonelikten caymak istedi.

Ancak internet servis sağlayıcı firmalar başarısızlığının faturasını abonelikten caymak isteyen müşterilerinden çıkarmak istedi.

Geçtiğimiz hafta bu konuyla ilgili bir haber gündeme getirdim. Vodafone internet abonesi olan bir vatandaş, üniversitelerin uzaktan olması nedeniyle kullanmadığı internetini iptal ettirmek istedi. Ancak firma cayma cezası olarak bin 200 TL para istedi!

Araştırmalarım sonucu, bu mağduriyetle binlerce kişinin karşı karıya kaldığını gördüm.

Mağduriyeti gidermesi gereken bir firma, adeta abonesine ceza kesiyor. Anlaşılır gibi değil!

Bu cayma cezasını Tüketici Hakem Heyeti’ne taşıyanlar haksız şekilde ödediği para cezasının iadesine hak kazanıyor; ancak kimisi ise uğraşmak istemediği için parayı ödediğiyle kalıyor.

Görülen o ki söz konusu firmalar bu süreçte müşteri memnuniyetini bir hayli göz ardı etmiş durumda.

Bu konuda TBMM’de acilen bir düzenleme yapılması şart. Bunca mağdur ve şikâyetçi varken bu duruma sessiz kalınmamalı.

Operatörlerin müşteri memnuniyetini göz ardı etmelerini bizzat kendim de yaşadım. Vodafone hattı kullanıcısı olarak çekim kapasitesiyle ilgili geçtiğimiz günlerde operatörümün müşteri hizmetlerini aradım: “Bir apartmanın en üst katında olan evimin sadece iki noktasında telefonum iyi çekiyor, diğer noktalarda konuşurken çok ciddi çekim sorunu yaşıyorum. Karşımdaki kişiyi konuşurken anlayamıyorum” dedim. Şikâyetle ilgili kayıt açtılar, “evinizin çekim sinyaline bakalım” dediler. Sonrasında yine bazı girişimlerimin ardından yine aynı işlemler. Sonrasında ise evimdeki sinyal gücünün iyi olduğu iddia eden bir mesaj attılar başka herhangi bir işlem yok.

Ben ise yine evimde sıkça kullandığım noktalarda çekim sorunu yaşıyorum. Ya da birisi beni aradığında, “Seni birkaç kez aramıştım ancak telefonun kapalıydı” sözlerine muhatap oluyorum.

Operatörüm Vodafone’un bu şikâyete cevabı ise “Sinyal gücünüz iyi geliyor!”

Güler misiniz, ağlar mısınız?

Görülen o ki operatörler salgın döneminde müşteri memnuniyetini iyice unuttu!