Tarhana ’ya DARHANA’ da denir. Meyve ve genelde sebzenin bol olduğu zamanlarda yapılır. Kışın tüketilir. Tarhana güçlü bir probiyotiktir. Bağışıklığı güçlendirir. Vitamin deposudur. Anadolu’nun vazgeçilmez ana menüsüdür.

Tarhananın yapımında kullanılan malzemeler.

1. Domates

2. Kuru soğan

3. Haşlanmış nohut

4. Etli kırmızı biber

5. Tarhana otu

6. Maydanoz

7. Nane

8. Süzme yoğurt

9. Kaya tuzu

10. Un

11. Maya(ekşi maya tercih edilir)

12. Dereotu

13. Sarımsak

14. Domates ve biber salçası

15. Kaymak

16. Tahta kaşık(yöreye göre tercih edilir)

17. Kabak(bal kabağı)

18. Patates

19. Fasulye

Yukarıda saydığım ürünlerin tamamı aynı anda olmayıp yöresine göre kullanılıyor. Bütün yörelerin ortak kullandığı domates, yoğurt, kuru soğan, etli biber gibi ortak kullanıldığı gibi bir yörede kullanılan başka yöre kullanılmayabiliyor.

Hemen hemen her evde vardır. Büyük çoğunluğu kendilerinin yaptığıdır. Büyük şehirler de marketlerde de sayılanlar var. Ama şehirlerden en ücra köylere kadar her kadının her yıl ter içinde büyük bir zevkle yaptığı bir üründür. Kışın sofralarda mercimek çorbasını zorladığı hafta geçtiği anadolunun yerli ve milli yiyeceğidir.

Ortalama, bir hafta ile on gün içinde yapılır. Onuncu gün kavanozlara koyulup kilerde raflarda yerini alır.

Yapılışı en fazla on günümüzü alan bu kıymetli tarhananın daha kısa sürede yapılması her yörede kadınların birleşerek, kooperatifleşerek bir araya gelerek kendi ihtiyacını yaptığı gibi bunu satarak ciddi bir gelir elde edilir.

Burada en önemli tarafı geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızı anneden tamamen koparmadan yarım günde de çalışma zamanı olabilir. Burada en önemlisi her kuruluşun başında yerli ve mili tarhanamızı en güzel şekilde bilen öğreten usta kadınların olmasıdır. Bu arada da elle evde yapılanın tadını yakaladıktan sonra kurslar açılabilir.

En iyi yerli tarhanamızı en güzel şekilde bilen ustaların kontrolünde elle yoğurması mikserlerle pişirmeyi, hassas pişirme kazanlarında mayalanmaları otomatik ortamda mayalandıktan sonra kurutmalar dahil bütün safhalar otomatik bir sistem yapabilir. On kilogram tarhana bir haftada yapılırken yüzlerce kilogram tarhana tadını koruyarak, malzemeleri aynı olacak şekilde ekşi maya ile otomatik yapılabilir.

Yerli tarhanayı en iyi şekilde yapan bilen ustaların kontrolünde. Her kadın kooperatifleri, ihtiyaçları dışında çok büyük bir Pazar oluşabilir. Hatta yurt dışına bile satabilirler.

1. Aslını yerli ve milli tarhanayı aynen yapan ustalar.

2. Otomatik işlemlerin devletimiz tarafından teşvik verilerek kuruluş aşamalarının olması

3. Buna imalat, tedarik, pazarlama kısmında tarım bakanlığımızın mağazaları da yardımcı olunması

4. Türkiye genelinde evde iş arayan kadınlarımıza yarım günlüğüne çalışarak çok büyük bir istihdama sebep olabilir.

Kadın kuruluşları, bakanlık üniversitelerden ve başarılı olanlardan programlarla yayılmasını sağlayan organizasyonlar olabilir.

Yarım gün olduğu için evde çok başarılı bir anne, iş hayatında da yuvasına katkıda bulunan başarılı bir kadın. Üretime katkıda bulunan örnek hikâyelerin olacağı anneler bunu başaracaklardır.

Sağlıklı gıdalarda, neslimizi, kendimizi kurtarabiliriz. Bu aynı kalite de olmak şartı ile ev hanımları yerli yerli ve milli gıdalarımızla sağlığımızı tehdit eden Obezite ve hastalıklara yol açan gıdalara karşı sağlıklı yerli malzemelerle yapılan ürünlerimiz gıdadaki saldırının önlenmesinde çok başarılı olabilir. Bu çalışmalar unutulmaya tutan diğer diğer gıdalara da örnek olur. Örneğin: erişte, bazlama vs.