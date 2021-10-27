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MAK Danışmanlık Ekim ayı seçim anketi sonuçları açıklandı

MAK Danışmanlık'ın Ekim 2021 seçim anketi sonuçları açıklandı. Mehmet Ali Kulat'ın başında olduğu MAK'ın anket sonuçlarına göre, AK Parti'nin oyu yüzde 32, CHP'nin oyu yüzde 23.5, İyi Parti'nin oyu yüzde 14.7, MHP'nin oyu yüzde 8, HDP ise yüzde 9.
MAK Danışmanlık Ekim ayı seçim anketi sonuçları açıklandı

MAK Danışmanlık'ın Ekim 2021 seçim anketi sonuçları açıklandı. Mak Danışmanlık'ın Ekim ayı seçim anketinin, "Türkiye 18 yaş üstü nüfusunun on binde biri ile ülkemiz 7 coğrafi bölgesinin genel demografik verilerine olabildiğince uygun orantısal dağılımına uygun 5750 kişi ile yapıldığı" ifade edildi.  

Mehmet Ali Kulat'ın başında olduğu MAK'ın anket sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oyu yüzde 32, CHP'nin oyu yüzde 23.5, İyi Parti'nin oyu yüzde 14.7, MHP'nin oyu yüzde 8, HDP'nin oyu ise yüzde 9 oluyor. 

MAK Danışmanlık’ın "Ekim 2021 Türkiye Gündem Araştırması" isimli Ekim 2021 anketi sonucuna göre, siyasi partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti yüzde 30, CHP yüzde 22, İyi Parti yüzde 13,8, HDP yüzde 8,5, MHP yüzde 7,5, Deva Partisi yüzde 2,6, Gelecek Partisi yüzde 2,5, Saadet Partisi yüzde 1,3, Hüdapar yüzde 0,8, kararsızlar yüzde 6,5.

mak-ekim-2021-secim-anketi-sonucu-gorseli.jpg

 

MAK'ın Ekim 2021 seçim anketinde kararsızlar dağıtıldığında tablonun şu şekilde olduğu ifade edildi:

mak-ekim-anketi-kararsizlar-dagitildiktan-sonra.jpg

MAK anketinde deneklere erken bir genel seçim gerekli mi sorusu da yöneltildi. Deneklerin yüzde 43'ü erken seçime gerek olmadığını, yüzde 42'si ise gerek olduğunu söyledi. İşte sonuçlar:

mak-secim-anketi-erken-secim-olmali-mi.jpg

Ankette 5750 kişiye "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misin" sorusu da yöneltildi. Bu soruya katılımcıların yüzde 42'ki kesinlikle oy vermem cevabını verirken, yüzde 37'si kesinlikle oy veririm dedi. İşte o sonuçlar:

mak-ekim-anketi-erdogan-oy-verir-misin.jpg

Ankette katılımcılara "Size göre ülkemizin en öncelikli çözülmesi gereken sorunu nedir" sorusu da yöneltildi. Yüzde 54 ile ekonomik sorunlar, hayat pahalılığı, işsizlik birinci çıktı. 

mak-anketi-halkin-oncelikli-sorunu-ne.jpg

Ankette "Size göre, mevcut hükümet önümüzdeki 1 yıl içinde Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözebilir mi?" sorusuna katılımcıların yüzde 54'ü çözemez cevabını verirken, yüzde 19'u çözebilir, yüzde 16'sı da kısmen çözebilir dedi. 

mak-ekonomik-sorunlari-cozebilir-mi-ak-parti.jpg

MAK seçim anketine göre, muhalefetin hükümet olması durumunda ekonomik sorunları çözebileceğini ifade edenler yüzde 25'te kalıyor.

muhalefet-cozebilir-mi-mak-anketi.jpg

MAK'ın Ekim ayı anketinde katılımcılara, son 6 ayda ekonomilerinin durumuna ilişkin soru da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 63'ü ekonomik durumlarının bozulduğunu söyledi.  

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AK Parti'ye şimdi neden oy vermek istemiyorsunuz?

Mak danışmanlık anketinde, daha önce AK Parti'ye oy vermiş olup da yeniden oy vermeyi düşünmeyenlere bunun nedeni de soruldu. Katılımcıların yüzde 49'u kızdırdılar, yüzde 33'ü üzdüler, yüzde 11'i küstürdüler cevabını verdi. 

ak-parti-yeniden-neden-oy-vermiyorlar.jpg

mak-danismanlik-ekim-2021-turkiye-gundem-arastirmasi.jpg

 

Gazeteilksayfa.com

 


 

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