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Malatya'da tartıştığı arkadaşını tüfekle yaraladı

MALATYA'da, tartıştığı arkadaşını tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da tartıştığı arkadaşını tüfekle yaraladı

Olay, akşam saatlerinde Çukurdere Mahallesi'nde, meydana geldi. İddiaya göre  aralarına husumet bulunan Umut Ö. ile Mahmut K. yolda karşılaştı. Umut Ö. otomobilinden inerek Mahmut K.'nın yanına geldi. İki arkadaş arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü ve Umut Ö. otomobilinden aldığı av tüfeğiyle ateş ederek Mahmut K.'yı yaraladı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mahmut K., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Mahmut K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığı belirlenen Umut Ö.'yu gözaltına aldı.

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