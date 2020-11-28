Maliyet ve zahmeti düşüren proje: BAŞAK

Pandemi sürecinde doğa ve doğala ilgi arttı.

Korona nedeniyle kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalışırken, imkanlarımız ölçüsünde doğayla iç içe yaşam alanları arıyoruz.

Zenginimiz kolayca yalısına, konağına, çiftliğine çekilebilirken, orta gelirli vatandaşlarımızın tercihi mütevazi imarlı yapılar oluyor. Villa tipi yapılar örneğin…

Geriye dar gelirli vatandaşlarımız kalıyor…

Onlardan en iyileri, köylerinde babadan anadan kalma bir yer var ve oraya iki göz bir yer yapabilmenin ve/veya yaşadığı şehrin merkezi dışında bir yerde küçücük de olsa bir bahçe satın alabilmenin hayalini kuruyor.

İşte “hobi bahçesi” dediğimiz yerlerin pek çoğu, bu gariban hayalinin ürünü…

Geçenlerde yeni bir yasa çıkarıldı; buralardaki yapıların “izinsiz, ruhsatsız olduğu”, bu nedenle yıkılacağı belirtiliyor.

Yıkılır mı yıkılır! “Olan hep garibana oluyor” diye boşuna mı deniyor.

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Bu noktada, Büyükşehir Belediyesi’nce hayata geçirilen Başkent Ankara Köy Evleri Projesi’nin(BAŞAK) doğa ve doğala yönelişin önündeki engeller ile sürecin zahmetini azaltması bakımından ilgili vatandaşların yüzünü güldüreceğini düşünüyorum.

Şöyle ki:

Malum köyünüzdeki yerinize müstakil bir ev yapmaya kalkıştığınızda mülki ve idari birimler ile ilgili kurum ve kuruluşlardan almanız gereken tonla izin, çizdirmeniz gereken tonla proje bulunuyor.

Bu süreç hem zahmetli bir o kadar da külfetli oluyor.

Tabiri caizse anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geliyor, süreç boyunca.

İşte BAŞAK Projesi ile vatandaşa deniyor ki:

“Köyüne ya da kırsal alana ev mi yaptırmak istiyorsun? Zemin etüdü, mimari, statik, elektrik ve mekanik projeler bizden; hiç birine tek kuruş ödemeyeceksin.”

Proje kapsamında 11 tip ev projesi de hazırlanmış. Vatandaşa bunlardan birini seçebilirsin deniyor.

Böylelikle yasal prosedürler minimuma indirilmiş oluyor. Haliyle maliyet düşüyor, zahmet azalıyor.

BAŞAK Projesi’ne başvuran vatandaşlara yapı projeleri teslim edilmeye başlanmış.

Yapımı planlanan evin “tip”ine göre değiştiğinden, kimi vatandaş 30 bin TL tasarruf ettiğini, kimi 20 bin liranın cebine kaldığını söylüyor.

Orta ve dar gelirli vatandaş için ciddi miktarlar bunlar.

Bu projelerin maliyetinin yanı sıra hazırlanması-hazırlatılması, takibi, oradan oraya sunulması gibi işlemler de ortadan kalkmış oluyor. Süreç daha hızlı ilerliyor.

Gerçekten güzel bir proje.

Ama yasal prosedürleri kolaylaştırmak yetmez.

Belediye bu işi genişletip, uygun alanlarda köy evleri, hobi bahçeleri türü yerler yapmalı ve dar gelirle vatandaşlara maliyetine devretmeli.

Doğada doğal yaşam garibanın da hakkı, öyle değil mi?