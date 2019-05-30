Mansur Yavaş ve reklam tartışması

31 Mart seçiminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş tarafından belediye ve şirketlerine uygulanan yenilikler sosyal medya üzerinden paylaşılıyor.

Ancak sosyal medya üzerinde görüyorum ki pek çok kişi "reklam bunlar" diye tavır takınıyor. Şunu belirtmek isterim ki; "şeffaf bir yönetim ortaya koyacaklarını" ifade eden Mansur Yavaş ve beraberinde ki heyetin yapmış olduğu yeniliklerin neden paylaşılmaması gerekiyor?

Belediye "bakın arkadaşlar bunlar yeni uygulamalarımız" diyemeyecek mi? Aynı şeyi altını çizerek söylüyorum başka bir partinin "belediye başkanı" yapınca neden reklam olmuyor? Bu yeniliklerin paylaşılması ve gösterilmesi sadece CHP'li bir Başkan paylaşınca mı reklam oluyor?

Bu konu tartışılır ancak seçim sonrasında nice belediye başkanları, Vali olarak atanan isimler ciplerini, makam araçlarını sattılar...

Seçimi kazanıca kapı söken belediye başkanlarının varlığı biliniyor. Ama bunlara hiç reklam diyen yok. Yenilik ve geliştirilen şeylerin halk ile paylaşılması göz önünde olmasının kime ne zararı olabilir ki?

Aslında bunun sürekli olarak yapılmasını sağlasak bizim faydamıza olmaz mı? Sonuçta belediye nerede ne yapıyor görmüş oluruz. Ha başka yapılanlar paylaşılmıyorsa biz nerden bileceğiz diyeceksiniz. Orası Allah ile Belediye arasına kalmış bir sorun.

Ama biz halk olarak Belediyenin yaptığı hizmetleri görerek bunlardan haberdar olabiliyoruz Bundan sonra ki belediye hizmetlerinde de daha şeffaf olunacağını düşünüyorum...

