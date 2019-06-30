Mansur Yavaş: Yetki belediye başkanında

Mansur Yavaş, "Kanun açık, burada yetki tartışması falan yaşanmıyor. Duyuyorum ki; bu yetkinin belediye meclisi üyelerine verilmesi için kanun taslağı hazırlıyorlar. Bu taslak hazırlandığına göre demek ki yetki belediye başkanında." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şirket yöneticilerinin atanmasındaki yetki tartışmalarıyla ilgili, "Kanun açık, burada yetki tartışması falan yaşanmıyor. Duyuyorum ki; bu yetkinin belediye meclisi üyelerine verilmesi için kanun taslağı hazırlıyorlar. Bu taslak hazırlandığına göre demek ki yetki belediye başkanında." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Yavaş, şirket yöneticilerinin atanması ve şirketlerin yönetimine ilişkin yetki tartışmalarıyla ilgili, "Bunlar siyasi kararlar. Ticaret İl Sicil Müdürlüğü’ne görüş sorulduğu zaman, 'yetki belediye başkanınındır' demişti. Kanun açık, burada yetki tartışması falan yaşanmıyor. Duyuyorum ki; bu yetkinin belediye meclisi üyelerine verilmesi için kanun taslağı hazırlıyorlar. Bu taslak hazırlandığına göre demek ki yetki belediye başkanında. Bu yetki yıllardır belediye başkanında" dedi.

'HERKES DEMOKRASİYE SAYGI DUYMALI'

Başkan Yavaş, 2 gün önce bir gazetede AŞTİ ile ilgili belediyeyi eleştiren bir yazı çıktığını, yazıdaki eleştirilerin haklı olduğunu belirterek, "Oranın yönetimi BUGSAŞ'ta, henüz bir genel kurul yapmadık. Peki biz genel kurul yapmadığımıza göre aksaklıklardan kim sorumlu? Eski yönetim sorumlu. Demek ki yetki belediye meclis üyelerinde, muhalif olanlar yönetime geçerse oradaki aksaklık belediye başkanına kalacak. Cumhurbaşkanı’nın sürekli söylediği 'davul başkasının, tokmak başkasının' dediği şey budur. Hizmet iyi yapılmadığı için para vermediğim zaman oradaki işçiler paralarını alamayacak. Bizi 'işçilerin ikramiyelerini ödemedi' diye eleştiriyorlar. O işçiler şirketlerin işçileri, ödesin o zaman yönetim kurulu üyeleri. O yüzden bu konuşmalar ve hazırlandığı söylenen yeni kanun tasarısı hep krizlere yol açacak şeylerdir. Bence herkes demokrasiye saygı duymalı, yıllardır nasıl yapılıyorsa öyle devam etmeli" diye konuştu.

'ŞEFFAF YÖNETİM OLSUN İSTİYORUZ'

Yavaş, Halk Ekmek'teki usulsüzlük iddialarıyla ilgili soruya ise, "Soruşturmanın sonucunu göreceğiz. Ona göre bununla ilgili yasal işlem, hem cezai, hem hukuki yoldan devam edecek. Bu tür şeyler tüm şirketlerde var. Zaman içerisinde açıklayacağız bunları. Biz istiyoruz ki şeffaf bir yönetim olsun. Belediyelerle anılan yolsuzluk iddialarının hepsinin kökünü kazıyıp, ortadan kaldıracağız. Bunu amaçlıyoruz" dedi. Başkan Yavaş, belediye deposunda binlerce kahve fincanı olduğu iddialarıyla ilgili de, "Henüz haberim yok; ama basın mensupları olarak mutlaka bir depolarımızı gezin. Oradaki hali görmenizi isterim. Envantere kayıtlı olmayan çok şey ver. Neden alınmış belli değil. Bunları da size açıklayacağız" diye konuştu.

'UMARIM ANKARA’DA YAŞANANLAR İSTANBUL'DA YAŞANMAZ'

Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanmasıyla ilgili ise, "Hayırlı olsun dedik kendisine. Biz de çalışmalarda yardımcı olmak için iki defa gittik kendisine. Başarılı olacaktır, inanıyorum. Umarım Ankara'da yaşananlar, orada yaşanmaz. Örneğin, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastahaneleri’nin yollarını yapmak için hükümet ile anlaşmış ve 800 milyon liralık yol yapmış. Bunun yaklaşık 200 milyon lirasını bir şekilde anlaşmışlar, bizim 600 milyon liralık alacağımız var. Bunun karşılığında bir protokol yaparak 'Ankara'daki maliye hazinelerini satın, buradan paranızı alın' demişler. Biz de yakın zamanda asfalt ve şehir geçiş ihalesi yapacağız, bu Yaşamkent tarafındaki sıkışıklığı ortadan kaldıracağız. Bu ihaleleri bu yıl bitirmek için bu gayrimenkulleri satmak için bir ilan verdik. 2 gün önce Maliye Bakanlığı'ndan gelen bir yazı ile bu gayrimenkullerin hepsinin TOKİ’ye devredildiği ortaya çıktı. Bundan ben zarar görmüyorum, Ankara halkı zarar görüyor. Bunu da Ankaralıların vicdanına şimdiden havale ediyorum."