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Mantar ararken ceylan buldular

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde mantar aramaya giden köylüler, yaralı yavru ceylan buldular. 
Mantar ararken ceylan buldular

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde mantar aramaya giden köylüler, yaralı yavru ceylan buldular. 

MANTAR ARAMAYA GİTMİŞLERDİ

Yeşili ve doğa harikalarıyla tanınan Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde sık sık rastlanan yabani hayvanlara bir yenisi daha eklendi. Ilgaz Seki Köyü sakinlerinden Niyazi ve Melih Çalkaya, mantar aramaya gittikleri sırada köpek ve yabani hayvan sesi duydular. 

KÖYLERİNE GETİRDİLER

Sesin geldiği bölgeye gittiklerinde köpeklerin saldırısına uğramış yavru ceylanı gördüler. Anında müdahale edip köpekleri uzaklaştıran vatandaşlar, yavru ceylanın yaralandığını ve korktuğunu fark ettiler. Yavru ceylana su verip sakinleştirdikten sonra köylerine getirdiler. 

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DOĞAL ORTAMINA BIRAKILACAK

Köye geldikten sonra Ilgaz Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne haber veren Niyazi Çalkaya, yaralı yavru ceylanı görevlilere teslim ettiler. Yavru ceylanı almaya gelen görevliler, duyarlı vatandaşlara teşekkür ederek ceylanın tedavisi yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakılacağını söylediler. 

Yusuf Sağlam/ HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com
 

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