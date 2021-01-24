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Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.
Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Etkili rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, hava normale dönene kadar balıkçıların denize açılmayacağı belirtti.

Erdek-Marmara Adası feribot seferleri iptal edildi
Güney Marmara'da etkili olan fırtına dolayısıyla Erdek-Marmara Adası feribot seferleri iptal edildi.

Bölgede deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, saat 19.00'da Erdek'ten, 20.30'da Marmara Adası'ndan yapılması planlanan seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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