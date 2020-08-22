Maske, mesafe, temizlik

Ülkemiz genelinde günlük vaka sayılarının binin altına düşmesiyle kısıtlamaların bir bir kaldırılması… Şehirlerarası yolculukların açılması ve düşük faizli tatil kredisi imkanı sonucu özellikle sahillerde birden bir yoğunluk oluşması… AVM’lerin açılması… Toplu taşıma araçlarında sınırlamaların kaldırılması… Bu döneme denk gelen bayramlarda haliyle biraraya gelmelerin yaşanması…

Özetle ifade etmek gerekirse normalleşme sürecine biraz hızlı girdik sanki.

Neticede korona virüs vaka sayılarında düşüş durmuş ve maalesef yeniden yukarı doğru çıkmaya başlamıştır. Türkiye’yle birlikte Avrupa ülkelerinde de manzara benzerlik taşıyor.

Bugün korona virüs vaka sayıları endişelendirmeye devam ediyor.

Özellikle bazı illerde vaka artışı yoğun yaşanıyor.

Ankara da bu illerden biri.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Ankara'mızın birçok ilçesinde virüs oldukça fazla. Özellikle Gölbaşı, Keçiören, Çubuk, Pursaklar, Etimesgut, Sincan ve Mamak ilçelerinde corona virüsü ile enfekte olan hasta sayısı bir hayli fazla gözüküyor.

Vaka artışlarıyla birlikte tedbir amaçlı bazı kısıtlamalar gelmeye başladı, denetimler sıklaştırıldı.

Ankara genelinde son olarak geçtiğimiz Çarşamba günü ilgili tüm birimlerin katılımıyla koronavirüs önlemleri kapsamında kontroller gerçekleştirildi; denetlenen 13369 iş yerinden kural ihlali yaptıkları tespit edilen 169 iş yerine 89.819.00 lira idari para cezası kesildi.

Yine örneğin Haymana’da 19 Ağustos günü testleri pozitif çıkan ve karantina kuralını ihlal eden 12 kişiye kişi başı 3150'şer lira; tüm uyarılara rağmen maske takmamakta ısrar eden 21 kişiye ise 900'er lira para cezası kesildi.

Etimesgut’ta da corona virüs testleri pozitif çıkan ve evde karantina altında bulunması gereken 19 kişiye kişi başı 3150 şer lira para cezası uygulandı.

Önlem ve denetimleri yerinde takip eden Vali Vasip Şahin, Keçiören’de katıldığı denetimlerde maske, mesafe ve temizlik konusunda vatandaşlardan bir kez daha gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Vali Şahin diğer taraftan videokonferans yöntemiyle sık sık ilgili Vali Yardımcıları ve ilçe kaymakamlarıyla toplantılar yapıp, korona virüse karşı alınan tedbirler ve alınması planlanan önlemleri değerlendiriyor.

Bu değerlendirmeler sonucunda son olarak taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglasla bölümleme yapılarak bulaş oranının kontrol altına alınması hedeflendi.

Büyükşehir Belediyesi, taksicilerin ve vatandaşların koronavirüsten korunmaları için "şeffaf panel" uygulaması başlatmıştı. Taksi şoförlerinin, başvurmaları halinde, ücretsiz olarak araçlarına şeffaf panel monte ediliyor.

Ayrıca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, pazaryeri ve sosyal faaliyetler gibi salgın bakımından büyük risk taşıyan kalabalık ortamlara girmelerinde kısıtlamaya gidilmesi kararı alındı.

Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olarak belirlendi ve bu düğünlerde toplu yemek verilmesi de yasaklandı.

Salgının yayılma hızını durdurabilmek amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri'nde görevli “Mahalle Denetim Ekipleri”nin tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri birebir takip ederek koronayla mücadelede etkin görev almaları sağlandı.

Tüm bunlar yeterli mi, daha radikal tedbirler gerekir mi?

Zaman gösterecektir bunu.

Ama şu bir gerçek ki, biz vatandaşlar olarak maskeyi, mesafeyi ve temizliği asla elden bırakmamalıyız.

En temel tedbir bu olsa gerek.