Mazlum Coğrafyalar II – Çeçenistan

Kafkasya hem birçok farklı millete ev sahipliği yapmasıyla hem de yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle Dünya’nın en özel coğrafyalarından biridir. Tarihte de açıkça görüldüğü üzere Ruslar “Panslavizm” diye adlandırdıkları politikalarıyla dünya da yayılmacı bir devlet olarak iz bırakmıştır. Kendi sınırları haricinde Ruslar, Batı’da Balkanlara kadar uzanan Doğu’da ise şu an ki Türk topraklarına sınırdaşlık eden geniş bir alanda bu politikayı sürdürmüştür. Böylesine emperyalist vizyona sahip bir devletin özellikle sıcak temas alanında bulunan Kafkasya’yı kendi kaderine bırakacağı düşünülemezdi. Dünya da ki hızlı sanayileşmeyle beraber daha da önem kazanan Kafkasya’nın zenginlikleri Ruslar için burada ki milletlere bırakılamayacak kadar önemliydi. Ancak Rusların da hesap edemediği şey Çeçenlerin hem Çeçenistan hem de Birleşik Kafkasya için verecekleri destansı mücadeleydi. Şehit Cahar Dudayev’in liderliğinde gerçekleşen bu mücadele Dünya savaş tarihinde de yeni bir sayfa açılmasına neden oldu. Rus Devlet Başkanı Yeltsin’in iki saatte süpüreceğini düşündüğü Çeçenya’da öylesine bir mücadele verildi ki düşen Çeçenya değil de Yeltsin oldu.

Çeçenya’yı topla tüfekle düşüremeyeceğini anlayan Ruslar tarihi gelenekleri olan hile ve entrika yolunu seçtiler. Çeçen komutanları kalleşçe suikastlarla şehit eden Ruslar bir de Çeçenya’nın başına sözde bir devlet başkanı atadı. Bu, Rusların Çeçen cihadını itibarsızlaştırmaya çalışarak orada kendi kontrollerin de kurmaya çalıştıkları otonom yapının en önemli adımı oldu. Bu gelişmeler eşliğinde Çeçenistan’da mücahitler her geçen gün kan kaybetmeye başladı. Kendi milletlerinden birini burnu kanasa Dünya’yı ayağa kaldıranlar Çeçenistan’da ki işgal ve zulüm karşısında ise yine susmayı tercih ettiler. Bugün Çeçenistan’da kendini galip zannedenler gün gelecek mağlup olduklarını görecekler! Galip olan ancak Allah’tır… Cihadın remz toprağı Çeçenya ne Rusya’ya ne de onun himayesindeki kukla Kadirov’a teslim olmayacaktır!

Bu vesile; Caharlara, Şamillere, Zelimhanlara, Dokkalara bin selam olsun… Ruhları şad makamları ali olsun…