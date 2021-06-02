Mazlumların daveti

İslamiyet’in bizimle birlikte Arap yarımadasından sonra sayısız komutanların binlerce kahramanlık yapmış etle kemik gibi Türk Müslüman birliği adaleti kıtalarda yıllarca huzurun sembolü olmuştur.

Gücümüz, taşıdığımız değerlerin insanlığa huzur vermesi ‘’insanların hayırlısı insanlığa faydalı olandır’’

İnsanlığın yeniden ayağa kalkması adaletin timsali; kurtuluşuna vesile olması, taşıdığı değerlerin insanları insanları birbirine bağlayan, yardımlaşan, kardeş yapan, Allah’ın mesajı vahyin mükafatının içindedir.

Bugün de İsrail insanlara bombalar yağdırırken evlerini, yuvalarını başlarına yıkarken bütün uluslararası insani kurtuluşlar seyrediyorlar.

Afrika başta olmak üzere kıtalarda, dünyanın dört bir tarafında sömürü çarkları çökerken, emperyalist formüller iflas ederken, bu zülüm çarkının altında ölen inleyen, kurtuluş bekleyen mazlumlar bu sömürü çarklarının altında yok olmak istemiyorlar.

Çöken büyük devletlerin dünyanın beşten büyük olduğunu gördükçe bataklığın tehlikesi büyüdükçe yeni yeni çareler aramaktadırlar.

Bu arada tarihten gelen misyonu mazlumların yolumuzu beklemesi, bizden kurtuluş beklemektedirler. Yeni dünya kurulurken sabahın yakın olması ümitleri daha da artmaktadırlar.

Adaletin yok olması, zalimlerin mazlumlara istediği gibi zulmetmesi, uluslararası dünya devletlerinin sadece toplantı yapan kan ve gözyaşını gördüğünde ülkeler yerle bir olurken kadın haklarından bahsedenlerin, çocukların, öldürüldüğü sakat kaldığı çığlıkların arşa yükselmesine rağmen bu ülkeler çözüm üretememektedirler. Sadece geçici ateşkesler yapılıyor. O da mazlumları ölülerini toplamaya, mezarlarına dini görevlerini yapmaya yarıyor. Yıkılan yuvalar harabeye dönen evler bile garantisi olmayan insanlar. Sabır taşları çatlasa da saklıyor. Allah’ın ve kardeşlerine olan güvenlerini hiç yitirmiyorlar.

Diğer tarafta işgal edenler zulmedenler, işgal ettikleri yerlere yerleşme planlarını uyguluyorlar. Yayılma projelerini uyguluyorlar. Bu gözyaşını ve çığlıkları durduracak uluslararası kuruluşlar adaletsizliklerde, işgallerde, haksızlıklarda doğru karar alan ayrım yapmadan adalet ve huzuru sağlayacak uluslararası ciddi sözü geçen, yaptırımı gücü olan insanları yüzünü güldüren kuruluşlar daha sonuç alıcı kararlar almalı.

Gerek ülkemizde gerek dünyanın her yerindeki kadınların, yavruların katledildiği; yuvaları başlarına yıkıldığı adaleti sağlayacak ortamların olmasında herkes elini taşın altına koymalıdır.

Dünya yeniden kurulurken mazlumların, çaresizlerin gözyaşları dinsin. Huzur, adalet hakim olsun. Mazlumların insanlığa davetidir.