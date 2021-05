Haydi, erken seçime!

Öncelikle şöyle bir soru soralım kendimize! Doğal olarak iktidar eleştirilir, eleştirilmelidir de. Zaman zaman bu eleştiri, dozajı artırılarak da yapılabilir bunda bir sıkıntı yok eyvallah. Peki, muhalefet eleştirilemez mi? Aklın, ilmin, gerçeklerin ışığında, muhalefet yapamıyorsunuz, sorunlara çözüm üretemiyorsunuz diye. Gelin birlikte hem muhalefetin durumuna bakalım hem de Türkiye’nin sorunlarına.

İçeri de; muhalefet bütün işini gücünü bırakıp en kısa zamanda, hemen şimdi erken seçim diyor, esnaf, memur, işçi, emekli pandemi dolayısı ile sıkıntıdayım bana daha fazla destek ver diyor, sosyal medya trolleri manipüle konusunda birbirleri ile yarışıyorlar, algı ve yalan haberler ile halk yönlendirilmeye çalışılıyor, organize suç örgütü lideri yurt dışında devlete ve kurumlarına saldırıyor, pandeminin halk üzerinde yarattığı psikolojik sıkıntı, salgının tam olarak kontrol altına alınamaması ve aşı sorunları sürekli gündemde bir de bunlar yetmiyormuş gibi, öldük, tükendik, bittik, mahvolduk, perişan olduk söylemleri vs.vs.vs.

Dışarı da; ABD nin intikam yemini etmişçesine Türkiye’yi bitirmek istemesi, YPG/PKK ya maddi ve manevi her türlü desteğin verilmesi, küresel güçlerin ekonomimize saldırması, Libya’da, Doğu Akdeniz’de, Suriye’de, Kuzey Irakta Türkiye’ye operasyon üzerine operasyonlar yapılması, hakkımızın ve haklı davamızın baltalanması, bu yerlerde Türkiye’nin başarısız olması için her türlü oyunun tezgahlanması, S 400 üzerinden Türkiye’ye ayar verilmek istenmesi, üretici ortağı olduğumuz F 35 lerden çıkartılmamız vs.vs.vs.

Kısaca ülkemizin içeri de ve dışarıda ki sorunları, bulunduğu coğrafyadan dolayı bitmek tükenmek bilmiyor. Gelelim muhalefete.

Benim ve milyonlarca vatandaşımızın merak ettiği soru şu; yapılacak bir erken veya zamanında seçimle saydığımız bu problemler nasıl çözülecek? Muhalefetin bu konuda nasıl bir çalışması var? Var ise neler? Bilen, duyan, gören, işiten, var mı?

Sadece ve sadece, “Erken seçim isterük” sloganları ile sorunlar ötelenmiş olmuyor mu? Tamam, eyvallah erken seçime gidelim, gidelim de lütfen birisi bize şu sorunların çözümünü halka anlatsın. Artı anlatmak zorundasınız çünkü sorunların çözümüne talipsiniz.

Bizim bildiğimiz erken seçim şu şekilde istenir. Ülkenin sorunlarını ve çözüm yollarını sıralarsınız, bu konuda ciddi çalışmalar yapar, iktidara geldiğinizde neler yapacağınızı halkın takdirine sunarsınız sonra da seçim istersiniz. Var mı böyle bir çalışma?

Siz bunların hiçbirini yapmayacaksınız, sadece esnaf sıkıntıda, halk ekonomik dar boğazda deyip seçim isteyeceksiniz.

Bizce sıraladığımız sorunların en büyüğü, Türkiye’nin talihsizliği, halkın beklentilerini karşılayacak bir muhalefetin olmaması. Şahsen muhalefetin muhalefet edemediğine muhalefet ediyorum. Ciddi bir muhalefetin olduğu bir ülkede iktidarın yanlış yapma şansı yoktur.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem denir orta da bir şey yok, sivil anayasa denir bir çalışma ortaya konulmaz, Cumhurbaşkanı Hükümet Sisteminin olmazsa olmazı Cumhurbaşkanı adayı o da ortada yok. Aksine spekülasyon üzerine spekülasyon yapılıyor. Bu da yetmiyormuş gibi daha şimdiden devlet kurumlarının, bakanlıkların paylaşılması ve terörün siyasi kolunun iktidarda yer alması konuşuluyor.

Ülke kötümü yönetiliyor eyvallah tamam peki siz nasıl iyi yöneteceksiniz onu anlatın.

Allah aşkına dünyanın neresinde böyle bir muhalefet var? Veya dürüst, tarafsız, ilkeli bir anlayışa sahip hangi akıl sahibi bu yaklaşımları onaylar?

Vatandaş olarak, halk olarak, siyasetin kirliliğinden, parti taassubundan, fanatizm ve önyargıdan kendimizi kurtaralım. Kurtaramazsak ne ilkelerimiz kalır ne de ideallerimiz.

Sürekli söylediğimizi tekrar söyleyelim. Halk, siyasetçilerin fersah fersah önünde. Dolayısı ile halk, iktidara da muhalefete de yol gösterecektir.

Türkiye içte ve dışta hedef tahtasına oturtulmuşken, muhalefetin, hemen seçim, şimdi seçim derken, iktidarın, “seçim zamanında yapılacak” diyerek son noktayı koymasına rağmen, bunu günde üç öğün söylemek, hedefte olan ülkemizi daha da zayıflatacak, emperyal güçlerin ekmeğine yağ sürecektir. Benim anlamadığım muhalefet neden olan mevcut sorunlara odaklanmaz da olması mümkün görülmeyen bir seçimin peşinden koşar? Bu son derece manidar değil mi?

Muhalefetin, iktidar olma sorumluluklarını tekrar gözden geçirerek buna göre davranması, ülkenin sorunları karşısında çözüm üretmesi, çözüm önerileri sunması gerekir. Yanılıyor muyum?

Ezcümle; vatandaş olarak saat başı erken seçim sloganlarından bıktık. Bırakın bunları sorunlarımıza çözüm üretin. Seçim nasıl olsa olacak. O güne kadar iktidara geldiğiniz de neler yapacaksınız bunu bilmek isteriz.

Ve biz vatandaş olarak, ülkemize yönelik içte ve dıştaki her türlü saldırılara karşı; el ele, gönül gönüle, milli ve manevi değerlerimizi ve ülkemizi korumak adına, sımsıkı kenetlenerek dim dik ayakta durup bu ülkeye sahip çıkacağız. İki adım önünü göremeyen siz siyasilere rağmen...

İstisnasız bütün siyasetçiler şunu asla unutmamalı; bu halk koyun değildir, istediğiniz gibi asla güdemeyeceksiniz. Mezarlıklar, halkı “Çanta da keklik” gören siyasetçilerle dolu.

Diye düşünüyorum...

İsmet Taş –İç Anadolu Birliği Genel Başkanı

Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanı