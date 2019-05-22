  • BIST 83.675
  • Altın 250,859
  • Dolar 6,1048
  • Euro 6,8129
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 27 °C
»

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri tutuklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 zanlı tutuklandı.
Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri tutuklandı

Mecliste 14 Mayıs'ta banko görevlisini rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Ankara Adliyesi'ne getirilen 2 şüpheli, soruşturma savcısına ifade verdikten sonra tutuklandı.

Şüpheliler, 14 Mayıs'ta geldikleri TBMM Dikmen kapısında polislerin arama ve güvenlik sorgulaması yaptıkları sırada banko çalışanını rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şike hakimine 12 yıl hapis cezası22 Mayıs 2019 Çarşamba 15:14
  • Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Yok böyle bir şey...22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:59
  • Ecdat yadigarı İshak Paşa Sarayı ışıl ışıl22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:27
  • Kremlin’den S-400 anlaşması açıklaması22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:22
  • 3. köprü satılıyor mu? Çin'den açıklama geldi22 Mayıs 2019 Çarşamba 13:56
  • Misyonerler boş durmuyor: İşte yeni yöntemleri22 Mayıs 2019 Çarşamba 13:45
  • Teröristbaşı Öcalan'a bir kez daha avukat izni22 Mayıs 2019 Çarşamba 13:33
  • Futbolda Şike Davası'nı onayan eski Yargıtay üyesine FETÖ'den 12 yıl hapis22 Mayıs 2019 Çarşamba 13:23
  • Meteoroloji'den Toz Taşınımı uyarısı22 Mayıs 2019 Çarşamba 13:20
  • TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı22 Mayıs 2019 Çarşamba 12:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti