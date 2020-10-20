Can Azerbaycan ile Ermenistan arasında Karabağ için mücadele devam ediyor. Birçok yer işgalden arındırıldı. Cepheden gelen birbiri ardına zaferler Ermenileri kudurtmuş durumda. Bu kudurmuşluğun sonucunu askeri olarak cephede gösteremeyince çareyi masum sivilleri vurmakla buldular. Cepheleri değil şehirleri, evleri bombaladılar. Bu bombardımanda şehit olanlardan biri de Medine bebekti. Daha 1 yaşında olan ay bala annesiyle birlikte ve annesinin kucağında canını verdi.

Biz görülmedik vahşetinizi Hocalı'da görmüştük. Bugün yine görüyoruz ki sizin savaş anlayışınızda ahlak ve şereften nasibiniz yok. Şerefsiz istilanız için her şeyi mübah görüyorsunuz. Biz en zorlu intikamlarımızı bile cephede alırken siz kahbece bebekleri öldürüyorsunuz. Yine Müslüman Türk üstüne düşeni yapacak, cephede en güzel şekilde bunun karşılığını verecektir. Medine bebeğin ahı Karabağ'ı almamıza yetecektir. Size bir daha bize zulmetme hakkı ve imkanı vermeyeceğiz.

Meydanlarda, parlamentolarda, lobilerde ve birçok platformda bas bas “ermeni soykırımı” diye bağıran hödüklerin sesi Medine bebeğin kanlı gözyaşlarıyla artık kesilmelidir. Soykırımcının ve katillerin kim olduğu bütün dünyanın gözü önünde bir kez daha belli olmuştur.

Yüce Rabbimden şehitlerimize rahmet, yiğitlerimize kudret diliyorum.

Yaşasın Azerbaycan!

Yaşasın hür Karabağ!