  • BIST 1.205
  • Altın 482,237
  • Dolar 7,8800
  • Euro 9,2849
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 13 °C

Medine Bebeğin Ahı

» »
Alperen Aydın

Can Azerbaycan ile Ermenistan arasında Karabağ için mücadele devam ediyor. Birçok yer işgalden arındırıldı. Cepheden gelen birbiri ardına zaferler Ermenileri kudurtmuş durumda. Bu kudurmuşluğun sonucunu askeri olarak cephede gösteremeyince çareyi masum sivilleri vurmakla buldular. Cepheleri değil şehirleri, evleri bombaladılar. Bu bombardımanda şehit olanlardan biri de Medine bebekti. Daha 1 yaşında olan ay bala annesiyle birlikte ve annesinin kucağında canını verdi. 

Biz görülmedik vahşetinizi Hocalı'da görmüştük. Bugün yine görüyoruz ki sizin savaş anlayışınızda ahlak ve şereften nasibiniz yok. Şerefsiz istilanız için her şeyi mübah görüyorsunuz. Biz en zorlu intikamlarımızı bile cephede alırken siz kahbece bebekleri öldürüyorsunuz. Yine Müslüman Türk üstüne düşeni yapacak, cephede en güzel şekilde bunun karşılığını verecektir. Medine bebeğin ahı Karabağ'ı almamıza yetecektir. Size bir daha bize zulmetme hakkı ve imkanı vermeyeceğiz.

Meydanlarda, parlamentolarda, lobilerde ve birçok platformda bas bas “ermeni soykırımı” diye bağıran hödüklerin sesi Medine bebeğin kanlı gözyaşlarıyla artık kesilmelidir. Soykırımcının ve katillerin kim olduğu bütün dünyanın gözü önünde bir kez daha belli olmuştur.

Yüce Rabbimden şehitlerimize rahmet, yiğitlerimize kudret diliyorum. 

Yaşasın Azerbaycan! 
Yaşasın hür Karabağ! 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
FOTO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
VİDEO GALERİ
12345678
POLİS - ADLİYE
SPOR
KİM KİMDİR?
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti