  • BIST 120.151
  • Altın 308,333
  • Dolar 6,0428
  • Euro 6,5497
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 2 °C
»

Merkez'in yıl sonu dolar tahmini

Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyon beklentisi yüzde 10,01'den 10,06'ya yükseldi. Bir önceki anket döneminde 6,41 olan yıl sonu dolar/TL kuru için beklenti ise 6,45 oldu.
Merkez'in yıl sonu dolar tahmini

Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,01 iken, bu anket döneminde yüzde 10,06 oldu.

Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,54 iken, bu anket döneminde yüzde 9,61 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,51 ve yüzde 8,52 olarak gerçekleşti.

DOLAR/TL BEKLETİSİ 6,45'E YÜKSELDİ

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,41 TL iken, bu anket döneminde 6,45 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,43 TL ve 6,51 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ 3,5 OLDU

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 oldu. 2021 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ 10,83'E GERİLEDİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,43 iken, bu anket döneminde yüzde 10,83'e geriledi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde

11,31 iken bu anket döneminde yüzde 10,91 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,53 ve yüzde 11,02 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,75 iken, bu anket döneminde yüzde 10,40 oldu. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,77 ve yüzde 10,51 olarak gerçekleşti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sanayi üretimi aralık ayında yüzde 1,9, yıllık bazda ise yüzde 8,6 arttı13 Şubat 2020 Perşembe 10:07
  • Dolar kurunda ilk rakamlar13 Şubat 2020 Perşembe 05:57
  • Doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı12 Şubat 2020 Çarşamba 16:00
  • Güncel altın fiyatları11 Şubat 2020 Salı 07:14
  • İdlib ve Korona borsayı sarstı11 Şubat 2020 Salı 06:46
  • ABD'nin 2021 bütçesi belli oldu11 Şubat 2020 Salı 06:31
  • Dolar/TL kuru 6 lirayı aştı10 Şubat 2020 Pazartesi 19:02
  • İstanbul ulaşımında fahiş zam Adalar Hattı'na geldi10 Şubat 2020 Pazartesi 14:11
  • Vatandaş bankalara 65,6 milyar lira 'masraf' ödedi10 Şubat 2020 Pazartesi 13:09
  • Geçen yıl 389 milyar liralık gayrimenkul satıldı10 Şubat 2020 Pazartesi 13:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti