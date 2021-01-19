Mesut Özil: Fenerbahçe formasını giyeceğim için çok mutluyum

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı ve Türkiye'ye getirdiği Mesut Özil, Londra'ya veda videosunda, "Hep Fenerbahçeliydim, sadece çocukken değil" dedi.

Fenerbahçelilerin transferini günlerdir beklediği Mesut Özil imza için Londra'dan özel uçakla geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu, Londra'ya veda videosunda ise önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçeli olduğunu ve her zaman sarı-lacivertli formayı giymek istediğini ifade ettiğini dile getiren Mesut Özil, "Kısmet oldu. O formayı giyeceğim için çok mutluyum. Schalke'den Bremen'e, daha sonra Real Madrid'e gittim. Arsenal'e geldiğimde taraftar takımını inanılmaz destekliyordu. Değişik ülkelerde, kültürlerde futbol oynadım. Hayatımda ilk defa taraftarın bana şarkı yaptığını gördüm ve çok mutlu oldum. Sahaya çıkarken bunu söylediklerinde inanılmaz bir duygu yaşadım. Çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmaz bir şey" dedi.

"HEP FENERBAHÇELİYDİM, SADECE ÇOCUKKEN DEĞİL"

Mesut Özil, "Fenerbahçe'ye, evime dönmek için sabırsızlanıyorum" diyerek şunları dile getirdi: "Çok hazırım ve mutluyum. İnşallah güzel şeyler başaracağız takım olarak. Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir şey. O formayı giymek gurur verici benimn için. Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük camiası olduğu belli. Böyle taraftarımızın olması gurur verici bir şey. Büyük Fenerbahçe taraftarı sizi seviyorum. Hep Fenerbahçeliydim, sadece çocukken değil."