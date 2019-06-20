Meteorolojiden peş peşe uyarı

Meteoroloji, Trabzon'un Araklı ilçesinde önceki gün meydana gelen, 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin ardından bölgede için kritik bir uyarı daha yayınladı. Sağanak yağış uyarısı yapılan Trabzon için 'sarı alarm' verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda Trabzon için sarı uyarı alarmı verirken, bugün yaşabilecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar için vatandaşların dikkatli olması gerektiği kaydetti.

"TEDBİRLİ OLUN"

Yapılan uyarıda “Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

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Felaketten geriye kalanlar

Meteoroloji tarafından yapılan yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz (Çorum, Amasya, Tokat, Ordu’nun iç kesimleri) ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiği açıklandı.

SARI ALARM NEDİR?

Meteorolojinin sitesindeki bilgilendirmede sarı alarm için şu ifadeler yer aldı:

"Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır."