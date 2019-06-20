  • BIST 95.274
  • Altın 256,612
  • Dolar 5,7720
  • Euro 6,5220
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 22 °C
»

Meteorolojiden peş peşe uyarı

Meteoroloji, Trabzon'un Araklı ilçesinde önceki gün meydana gelen, 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin ardından bölgede için kritik bir uyarı daha yayınladı. Sağanak yağış uyarısı yapılan Trabzon için 'sarı alarm' verildi.
Meteorolojiden peş peşe uyarı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda Trabzon için sarı uyarı alarmı verirken, bugün yaşabilecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar için vatandaşların dikkatli olması gerektiği kaydetti.

"TEDBİRLİ OLUN" 

Yapılan uyarıda “Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

 

Foto Galeri
Felaketten geriye kalanlar

Meteoroloji tarafından yapılan yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz (Çorum, Amasya, Tokat, Ordu’nun iç kesimleri) ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiği açıklandı.

SARI ALARM NEDİR?

Meteorolojinin sitesindeki bilgilendirmede sarı alarm için şu ifadeler yer aldı:

"Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Oteldeki buluşma iyi niyetle izah edilemez"20 Haziran 2019 Perşembe 12:36
  • İBB'den İmamoğlu'nun açıklamasına cevap20 Haziran 2019 Perşembe 12:34
  • Şanlıurfa’da kaçak mobil trafo ele geçirildi20 Haziran 2019 Perşembe 12:33
  • DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı20 Haziran 2019 Perşembe 12:29
  • Ayaşlı kadınlar salça üretecek Büyükşehir alacak20 Haziran 2019 Perşembe 11:54
  • Adalet bakanı çatı davası kararından memnun20 Haziran 2019 Perşembe 11:36
  • Kruvaziyer gemileri İstanbul'a dönüyor20 Haziran 2019 Perşembe 11:35
  • "Bağımsız Kürt devletine karşıyım"20 Haziran 2019 Perşembe 11:01
  • İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu20 Haziran 2019 Perşembe 10:50
  • Twitter'dan 'ayrıntılı konum' açıklaması20 Haziran 2019 Perşembe 10:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti