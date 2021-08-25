Millete Örnek Olun

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın Mersin’in Erdemli ilçesindeki bir trafik polisiyle arasında geçen tatsız diyalog kamuoyunda büyük infiale neden oldu.

Milletin oylarıyla vekil olmuş birisinin kamu görevlisine karşı sarf ettiği sözler ve sert tavırları, hepimizi derinden üzdü.

Milleti temsil eden vekillerin her konuda toplum örnek olması gerekirken, tatsız olaylarla anılması hiç kabul edilebilir bir şey değil.

Halbuki biz orada sayın vekilden, sağduyulu olmasını, daha sakin bir şekilde konuşmasını, daha yapıcı bir tavırda hareket etmesini ve herkese örnek olmasını beklerdik.

Araçtan hiç inmeden polisle münakaşaya girişmesi ‘senin adın ne?’ diyerek tehditkar ifadeler kullanması hiç hoş bir görüntü olmadı.

Millet, bu tutum ve davranışından dolayı sayın vekili kınadı ancak; bu olayların tekrarlanmaması için siyasi partilerin önlem alması, böyle olaylara karışan kişileri cezalandırması şart.

O tatsız olayda polis memurunun da yanlışları olduğunu düşünüyorum. Çevirme yapan polis memurunun maske takmaması başlıca bir hata. Araçtaki kişinin ‘ben milletvekiliyim’ demesine ve kimliğini göstermesine rağmen, polis memuru inisiyatif alarak olayın büyümesini engelleyebilirdi.

Ama neden böyle bir tutum içerisinde oldu ona da anlam veremedim!

Temennimiz bu tarz olayların tekrar yaşanmaması. Tekrarlanırsa milletin vekillere karşı tavrı da bakışı da tutumu da değişir.

Söz açılmışken ben de sosyal medya üzerinden bir milletvekili ile geçmiş yıllarda yaşadığım tatsız diyalogu anlatayım.

Sosyal medya hesabından bir konuda paylaşım yapan bir milletvekiline

geçtiğimiz yıllarda sorum olmuştu. Ancak paylaşımımda “sayın vekilim” ifadesi yerine ismi ve “bey” kelimesi ile hitap ettim. Ancak bir baktım ki benim “sayın vekilim” ifadesini kullanmamam o kadar büyüdü ki çok kötü yorumlara ve çirkin ifadelere maruz kaldım.

Paylaşımımda hakaret yoktu sadece yıllardır söz verilen ancak bir türlü yapılmayan bir projeyle ilgili soru vardı!

“Sayın vekilim” hitap şeklinin sorunun içinde olmaması beni hedef haline getirmişti.

Ben gayet sağduyulu şekilde davranarak hiçbir hakarete karşılık vermedim, kendime göre de en doğru davranışı yaptım.

Sayın milletvekilleri lütfen kendinizi artık milletten üstün görmeyin. Sizler milletin oylarıyla o görevlerdesiniz.

Hadi kalın sağlıcakla

Osman Akdoğan

o.akdogan18@gmail.com



