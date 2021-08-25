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Seferberlik

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Ali İlkbahar

Çığlık atan, yanarak patlayan, kaçarken yer bulamayıp ateşe doğru kurtulmaya çalışan nice canlılar. Yüreği parçalayan milyonlarca hayvanın yandığı kan donduran yangın. Çaresiz, yürekleri sızlatan yanan hayvanlar. Mal canın yongasıdır derler. Evlerini kurtarmak için çırpınan insanlar. 

Ateşlerin ortasında kalmış kahraman yangın söndüren itfaiyeciler. Ara sıra birbirinin başına su dökenler. Ateşin ortasında yüreklerimizi sızlatan, yangının üzerine üzerine giden kahramanlarımız. Ormanları söndüren helikopteri gördüğü halde bir helikopter bile yok diye avazının çıktığı kadar kadar bağıranlar, gördüklerini bile söyleyemeyenler.

Ülkem dünyada örnek bir çalışma göstermiştir. Hiçbir şey diyenler 45 helikopter 3 su atar uçak 9 iha 6 yönetim helikopteri 1 insansız helikopter 708 avazör ve su tankeri 120 iş makinası yaklaşık 4800 personel ile birlikte halkın da gayreti duası ile elinden ne gelebiliyorsa yaptılar. Bazen de evi yanarken hem ağlayanlar hem de koşuşturanlar. 

 Devlet-Millet el ele gönül birliği ile yangını bitirmeye gayret ediyorlar. Devletin bütün kurumları, bakanları,emniyet, jandarma, kızılay, afad vs. halkının yanında. Sanki yanan kendi evi gibi milletiyle ölümüne söndürme çalışmaları devam ediyor. 
Bütün dünya yangın söndürmedeki başarımızı takdir etmektedir. Maalesef birileri her yer yanıyor kimse yok, uçak helikopter yok diye her yerde göre göre sanal dünya dahil hiçbir şey yok diye ifade edenler. Olaylardan kopuk, araziyi tanımayan, olmayan bir grup olması herkesi üzmüştür. Bu ulusal milli bir meseledir. Milletimizin evi yanıyor. Gözümüz gibi koruduğumuz ormanlarımız yanıyor. Bu durumda ya çare olursun ya da moral olursun. Bunun partisi  ve siyaseti olmaz. Yanan hepimizin yanan hayvanların acısına dayanılmıyor. Ama devletin bütün birimleri imkânları ve gücüyle şimdi yaraları sarıyor. 

Kastamonu ve çevresinde ekibiyle başkomutanıyla milletimiz bir. Çaresiz ağlayan bir bayanın başkomutana sarılışı sanki anaya, babaya  hızır gibi geldin  der gibi sarılmış çare istiyor. Başkomutan Allah’ın izni ile bütün yaraları saracağız. Yakılan , yıkılan evlerinizi de bir yılda bitireceği. Teslim edeceğiz diyerek devlet babaya milletin kucaklaması bir güven bir müjde idi inançları tamdı.

Devlet, Türkiye hepimizin bu güven ile başlayan çalışma inşallah durmak bilmeden devam edip zamanında bitecektir. Milletin desteği, duası, Alah’ın yardım ile başarılar bitmeyecektir. 

Dünya yeniden yapılanırken yangınlar, seller, afetler vs. teslim olduğu çaresiz kaldıkları halde  devlet millet el ele bütün zorlukların üzerinde Allah’ın izniyle gelmeye devam edeceğiz. Milletin desteği ve duası ile Başkomutanla birlikte  Allah’ın yardımı, gayretler ile engeller bir bir aşılacak ve inşallah güzel günler gelecektir. 
 

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