Milli Piyango'dan skandal çekiliş!

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Milli Piyango’nun 18 Mart Çanakkale Zaferi’ne özel çekiliş yapmasına tepki göstererek, “Şehitlerimiz kumarla mı anılacak? Ecdadımızın kemiklerini kimsenin sızlatmaya hakkı yok." dedi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Milli Piyango’nun Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü nedeniyle 18 Mart’ta özel çekiliş yapmasını sert bir dille eleştirerek “Yüzbinlerce Mehmetçiğin bu vatan uğruna, istikbalimiz, bayrağımız uğruna şehit düştüğü bir günü piyango kumarıyla kirletmeye kimsenin hakkı yok” dedi.

BU YANLIŞTAN DERHAL DÖNÜLMELİDİR

Vatan uğruna şehit düşen binlerce vatan evladının Milli Piyango İdaresi’nce çekiliş malzemesi yapılmasının yanlış bir karar olduğunu belirten Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, “Kumar oynatılmasının yanlışlığı ortadayken vatan, bayrak, milli manevi değerlerimiz uğruna şehit olmuş vatan evlatlarımızın 18 Mart Deniz Zaferinin yıl dönümünde milli piyango aracılığı ile kumar malzemesi yapılması bizleri derinden üzmüştür. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir.” İfadelerine yer verdi.

ŞEHİTLERİN KEMİKLERİNİ SIZLATMAYALIM

Güldemir, Milli Piyangonun da bir kumar olduğuna dikkati çekerek “Şans oyunları ile bu vatan uğruna şehit olan ecdadımızın kemiklerini sızlatmaya kimsenin hakkı yok. Devlet eliyle yasal düzenleme ile kumar kapsamından çıkarılan şans oyunlarının da aslında kumardan hiçbir farkı yoktur. Çünkü bunlarda şans üzerine kurulu ve insan emeğinin zarara uğratıldığı oyunlardır.”

KUMARLA MI ANILACAK?

“Dolayısıyla ne devlet eliyle ne de devlet kontrolünde kumar oynatılmasına izin verilmemelidir. Kaldı ki “Çanakkale Şehitleri Anısına Çekiliş” düzenlemek, bu özel günü kumar malzemesi yapmak ağlanacak halimize gülmektir. Şehitlerimiz kumar oynatılarak mı anılacak? Bu skandala bir an önce son verilmelidir” açıklamasında bulundu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA