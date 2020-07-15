Milli Savunma Bakanı Akar: Yıl başından itibaren 1900 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar, "Terör belasını bitirmekte kararlıyız. 24 Temmuz 2015’ten bugüne 17 bin 27, bu yılın başından itibaren 1900 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Akar, "Terör belasını bitirmekte kararlıyız. 24 Temmuz 2015’ten bugüne 17 bin 27, bu yılın başından itibaren 1900 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Fransız gemisine taciz iddialarına ilişkin BAkan Akar, "İddialar tamamen gerçek dışı olup haklılığımız kanıtlandı. Fransız müttefiklerimizden hala özür bekliyoruz." dedi.

Akar, Ermenistan'ın saldırıları konusunda da, "Bu menfur saldırıyı yapanlar boylarını aşan bir işe girişmişlerdir. Ermenistan açtığı bu kumpasta boğulacaktır." ifadesini kullandı.