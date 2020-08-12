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MKE Ankaragücü, Daniel Lukasik'in bonservisini aldı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, geçen sezon sarı-lacivertli takımda kiralık olarak forma giyen Daniel Lukasik'in bonservisini aldı ve Polonyalı oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzaladı.
MKE Ankaragücü, Daniel Lukasik'in bonservisini aldı

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde geçen sezon kiralık olarak forma giyen Daniel Lukasik'in, Lechia Gdansk Kulübünde bulunan bonservisi alınarak, 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı." ifadeleri yer aldı. 

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Lukasik için Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Fatih Mert, "Ankaragücü'müzün başarısı için çok titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik sergileyen Daniel Lukasik ile yeniden anlaştığımız için mutluyum. Bu yıl takımımıza çok daha büyük katkılar sunacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Polonyalı futbolcu da yeniden MKE Ankaragücü forması giyeceği için çok mutlu olduğunu ve gelecek sezon daha iyi performans göstermek için çok yoğun çalıştığını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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