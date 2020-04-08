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Motorine zam geldi!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 15 kuruş zam yapıldığını açıkladı.
Motorine zam geldi!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 09/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 15 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Ankara'da ortalama 5,38 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,53 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,28 liradan 5,43 liraya, İzmir'de ise 5,40 liradan 5,55 liraya yükselecek.

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