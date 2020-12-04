  • BIST 1.331
  • Altın 461,309
  • Dolar 7,8023
  • Euro 9,4809
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 4 °C
»

Motosiklete bağladığı köpeği iple çekti, 4 bin TL ceza yedi

IĞDIR'da, motosikletinin arkasına bağladığı köpeği iple çekerek götüren İ.T. (30) isimli kişiye, toplam 3 bin 839 TL para cezası kesildi.
Motosiklete bağladığı köpeği iple çekti, 4 bin TL ceza yedi

Olay, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında meydana geldi. Bir kişinin motosikletinin arkasına bağladığı iple köpeği çekerek götürdüğü ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden jandarma ekipleri motosiklet sürücüsünün kaçtığını, sürüklenme sebebiyle ayaklarında yara oluşan köpeği arazide buldu. Jandarma ekipleri yaptıkları soruşturmada köpeği motosikletle sürükleyenin İ.T. isimli kişi olduğunu belirledi. Köpeğin kendisine ait olduğunu ifade eden kişi, Aralık Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 1 gün süreyle gözaltında tutuldu. İ.T.'ye sürücü belgesiz araç kullanmak, kask takmadan araç kullanmak ve tescilsiz araç kullanması sebebiyle bölge trafik ekipleri tarafından 2 bin 892 TL, Doğa koruma ve Milli Parklar tarafından da 5199 sayılı kanunun 14 a maddesi gereğince 947 TL idari para cezası uygulandı.

Ayaklarından yaralanan köpek ise tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğünde görevli ekiplere teslim edildi. Tedavisi tamamlanan köpek Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da dağlık arazide kesik insana ait kafatası bulundu04 Aralık 2020 Cuma 18:53
  • İnşaat sahasından hırsızlık yaparken yakalandılar04 Aralık 2020 Cuma 17:57
  • Tepki çeken 'eğlence' görüntülerine 44 bin TL ceza03 Aralık 2020 Perşembe 21:26
  • Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama03 Aralık 2020 Perşembe 20:27
  • Eski eşini sokakta 30 yerinden bıçaklayan sanığa 15,5 yıl hapis03 Aralık 2020 Perşembe 19:29
  • Yalnız yaşayan kadın, evinde ölü bulundu03 Aralık 2020 Perşembe 19:29
  • Tüfeğini temizlerken eşini vurup, kaçtı03 Aralık 2020 Perşembe 18:31
  • Polis otosuna çarpan alkollü sürücü: Çocuğa öğreteyim derken hata yaptım özür dilerim03 Aralık 2020 Perşembe 18:30
  • İzmir’de 63 kaçak göçmen yakalandı03 Aralık 2020 Perşembe 17:01
  • Kütahya’da tefeci operasyonu: 9 gözaltı03 Aralık 2020 Perşembe 16:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti