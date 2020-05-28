MSB: İdlib'de 13'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığından, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin icra edildiği bildirildi.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/uaeklw3y0p
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 28, 2020style="color:#9c9c9c;">Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
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