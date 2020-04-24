Mübarek Ramazan Ayı             

Bildiğimiz üzere bu mübarek aylarımızdan biri de Ramazan ayıdır. Bu yılda Cenabı Allah biz müminleri Ramazan ayına ulaştırdı. Bin yıldan hayırlı olan ramazan ayı mağfiret, bereket ve ziyafettir. Ramazan ayı ibadettir, rahmettir mağfirettir. Ramazan ayı bizim nefislerimizi, ruhun gıdası, toplumun huzuru ve baharı için bizlere lütuf ve ihsan ayıdır.

Bu aylarda hakiki anlamda değerlendirmek Cenabı Allaha olan şükrümüzü iletmek için güzel bir fırsattır. Değerlendirme yapmak nefislerimizi terbiye etmek geçmişte işlemiş olduğumuz günahlarımızı düşünmek bu ayda pişmanlıklarımızı bildirmek af olması için dua etmemiz gerekir. Bu mübarek ayı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekir.

Kuranı Kerimde şu ayetlerle ramazan bize farz kılınmıştır. “Ey insanlar! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde farz kılındı. Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğrunun eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kuranın indirildiği aydır. Öyle ise sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun kim o anda hasta ve yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunları sayıyı tamamlamanız size doğru yolu göstermenize karşılık, Allah’ı tazim etmeniz ve şükretmeniz içindir.” (Bakara Suresi 183-185 ayet)

Ramazan ayı oruç ayıdır, Kuran ayı takva ayı, Allah’ı yüceltme ayı şükür ve tövbe ayıdır. Bu ay bize doğruyu bulmamızı Cenabı Allah’a yakınlaşmamızı manevi atmosferi içimize kadar yaşamak için bu ayı güzel olarak değerlendirelim. Bu ayda yapacaklarımızı, yaptıklarımıza dikkat edelim, hayır, hasenatlarımızı artıralım. Namazlarımızı kılalım Kuranı Kerimi okuyalım. Peygamber Efendimiz (S.A.V) de bu ayda Cebrail (A.S) Ramazan sonuna kadar her gece kendisine gelir ve Hz Peygamber Efendimiz ona Kuranı okuyup dinletirdi.

Peygamber Efendimiz bu uygulamasını bizlerde mukabele yaparak devam ettiriyoruz. Bu ramazan ayı günahlarımız ve hatalarımız için af ve temizlenme ayı olur. Bu ayda birlik olup dualarda buluşalım, vatanımız ve ümmeti Muhammed için ve virüs belasından kurtulmak için dua edelim, Rabbimizin huzurunda buluşalım Rahmet ve bağışlana dileği ile Selam ve Dua ile.

