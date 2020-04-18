Mübarek Ramazan Geliyor 

Önümüzdeki hafta Allah'ın izniyle on bir ayın sultanı olan Ramazan ayına erişeceğiz. Bu mübarek ayın habercisi Recep, Şaban aylarını geride bıraktık ve Peygamber Efendimiz'in ümmetimin ayı diye övdüğü Ramazan'ı iştiyakla bekliyoruz.

Bu mübarek ay yaklaşırken daha evvelki senelerde olduğu gibi bu sene de türlü tartışmalar tezahür etmektedir. Önceden nelerin orucu bozup bozmadığı konusunda ayrılıklar olurdu. Uydurma haberler yayılırdı, yersiz münakaşalar yapılırdı, tv programlarında hocalara türlü türlü sorular sorulurdu. Bazıları bu mübarek aydan tedirgin olup nefret ederdi. Müslümanların birliği ve beraberliğinden rahatsız olanlar vardı. Bu durum halen devam etmektedir. Şimdi ise virüs sebebiyle Ramazan ayının ertelenip ertelenmemesi üzerinde tartışmalar yapılmaktadır. Oruç ibadeti üzerinden yapılan hadsiz tartışmaların önü kapatılmalı, hiçbir ibadet suistimale mevzu edilmemelidir.

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Ramazan ayı, insanların hem nefs terbiyesinde bulunmasına hem kendi kendini yeni baştan eğitmesine hem de İslam iman ve aşkı içerisinde günahlarından yıkanıp arınmasına vesile olmaktadır.

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Geçen haftaki yazımızda evlerde olmamıza bundan dolayı da bu zamanları değerlendirip, kendi muhâsebemizi yapmamızın iktiza ettiğine dikkat çekmiştik.

Bu hususta Ramazan ayı, manevi atmosferi içerisinde gerek fert tarafından gerekse cemiyet açısından muhasebeye çekilme yönünden büyük fırsattır. Yine evde fazlaca zaman geçirmemiz dolayısıyla dini bilgilerimizi de dosdoğru öğrenmeli ve arttırmalıyız. Gittikçe yayılan sapık kolları, yanlış yolları tercih etmemeliyiz.

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Bu ay, insan iradesini esir alan alışkanlıkları kırmak ve bazı şartlanmalardan kurtulmak bakımından da mühimdir.

Malum olduğu üzere ekseriyetle insanların tiryakilikleri var ve Ramazan ayı gelmesi münasebetiyle insanlar kendilerini kısıtlamakta güçlük çekmekteler. Ama ilerleyen zamanlarda bu güçlükler kırılmakta ve yerini iradeye bırakmaktadır. Bundan dolayı irademizin farkına varmamız açısından da mühimdir.

Biz oruç denilince sadece aç ve susuz kalmayı değil nimetlerin kadrini bilmeyi, aç susuz insanların halini idrak edebilmeyi anlıyoruz. Yeme-içme hususunda da kendimizi nefs muhasebesine çekelim.

Yüce Allah'ın bizlere nasip ettiği nimetlerin kadrini bilelim. Bunu sadece nimetler için değil insanlarımız için de düşünelim. Çünkü bizler neredeyse her şeyin değerini elimizden yitip gidince anlayabiliyoruz.

Ramazan ayı değer bilmek açısından da bizlere şuur vermektedir.

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Daha geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde Pkk'lı teröristlerin hain saldırısı neticesinde yine bir şehid verdik. Yiğitlerimiz vatan müdaafasında şehid olmaktalar. Onları da bu mübarek ayda unutmayalım ve askerlerimize bol bol dua edelim. Tüm şehidlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum.

Ramazan ayı insanı manevi hazza götüren disiplinlerle dolu bir atmosfer muhtevâ etmekte, bizler Allah'ın izniyle bu ayda oruç ibadetini yerine getirelim, kendimize çekidüzen verelim, günahlarından yıkanıp arınan müminlerden olalım. Sıhhatli bir şekilde Ramazan'a erişmek duasıyla…

