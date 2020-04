Kendimize saygı duymayı öğrenmek

Günlük koşturmalar, görevler, ödevler, sorumluluklar adına yaptığımız birçok şey oturup düşünmemize, günü değerlendirmemize imkan vermiyordu. Bugünlerde, evlerimizde kaldığımız şu bol zamanı biraz da kendimize ayırmanın tam zamanı.

ASLINDA SÜREKLİ BİRŞEY DÜŞÜNÜYORUZ...

İnsanların gün boyu sürekli bir şeyleri düşündüğünü ve bunun birçoğunun farkında olmadığını biliyor muydunuz? Yani aslında her saniye, her an bir şeyler meşgul olan beynimiz, bilincimiz ve bilinçaltımız bu uğraştıkları şeylerin çoğunu ise olumsuz olaylara harcamakta imiş. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki insanların çoğunluğu sürekli olumsuz şeyler düşünerek aslında özgüvenlerini zedeliyorlar. Bunda birçok faktör var: Geçmişe duyulan kızgınlık ve pişmanlık, kendini yetersiz görme duygusu, kendini insanlardan daha aşağıda görme duygusu, bir işi yapamayacağına dair kendini inandırmış olmak gibi etkenler nedeniyle olumsuz telkin ve düşünceler içerisinde boğulup gidiyoruz. Kendilerine bu haksızlığı yapmayanlar ise başarılı oluyor ve kendilerine saygı duymayı biliyorlar. Evet burada yanlış anlamamamız gereken ve üzerinde durmamız gereken nokta tam olarak bu: Kendimize saygı duymak. Aslında bu durum birçok işin de başını çekiyor. Kendimize saygı duymayı öğrenemediğimiz sürece, sürekli bir şeyler irdeliyor olacağız ve kendimizi asla tatmin edemeyeceğiz.

BAZI TABULARI VE SORULARI YERLE YEKSAN ETMEK LAZIM...

Kendimize saygı duyabilmek adına öncelikle birçok tabulardan kurtulmamız gerekiyor. Hani sürekli bu olmaz, olur mu hiç ya? Kim, ben mi? sorularını yerle yeksan etmekle başlıyoruz işe. Ardından kendimiz iyi hissedecek, değerli kılacak ufak bir adım atıyoruz. Günlük planlar hazırlıyoruz kendimize. Gün sonunda, güne başlarken yapmamız gerekenleri not ediyoruz aklımıza veya defterimize. Ve gün sonuna o günün bir kısa muhasebesini yapıp kendimize bir aferin veriyor ya da eksiklerimizi gözden geçiriyoruz.

Bu bile inanın bireyin kendini değerli kılmasını, enerjisini yükseltmesini ve kendisiyle barışık olmasını hızlandıran bir adımdır. Şunu da hatırımızdan çıkarmamalıyız beyler hanımlar: Kendisine saygısı olmayanın hiç kimseye saygısı yoktur. Tavırları ise çıkarlarından ve korkularından yola çıkarak şekillenir toplum içinde. Kendisine saygısı olan ise kimsenin olmadığı bir ortamda da aynıdır. Çok az değişir. Toplum olarak da en çok ihtiyacımız olan şey bu değil mi?

Evde kal, evde kendini bul