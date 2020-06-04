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Muhtar'dan Yavaş'a Teşekkür

Mamak Kıbrısköy Mahallesi Muhtarı İskender Demirkıran, “30 yıllık depomuzun su boruları ve kendisi yenilendi. Doğalgazımız geldi. Talebimize kısa sürede yanıt verdiği için Mansur Yavaş’a mahalleli adına teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.
Muhtar'dan Yavaş'a Teşekkür

DEPO 30 YIL ÖNCE YAPILDI
Mamak Kıbrısköy Mahallesi Muhtarı İskender Demirkıran mahallerinde yapılan su deposu ve boru yenileme çalışmaları ile doğalgaz çalışmamalarını gazetemize değerlendirdi. Su deposu ve su boru değişiminin mahallede 30 yıl önce yapıldığını belirten Muhtar Demirkıran, “Önceki dönemlerde yenileme çalışması için başvurularımız sonuçsuz kalmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile toplantımızda kendisine bu sorunu ilettik. Çok kısa bir sonra çalışmalar başladı. Başkanımız Mansur Yavaş’a ve Mamak’tan sorumlu Hayrettin Çetin’e ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz” diye konuştu. 

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DOĞALGAZ KANAYAN YARAYDI 
Ayrıca Muhtar Demirkıran mahallelerinde uzun süredir bekledikleri doğalgazında Mansur Yavaş’ın talimatıyla geldiğini belirterek, “Mahallemiz için doğalgaz kanayan bir yaraydı. Onun çalışmaları da yarın başlıyor. Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.  

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Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

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