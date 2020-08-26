Müjdenin Yolu

Petrole dayalı enerji dünyasının saltanatını doğalgaz ve doğalgazdan üretilen elektrik ve çeşitleri yerini alacaktır. Arabalardan başlayın, mutfak eşyaları, elektronik gereçler vs yerini petrolden daha temiz kullanım alanları, genişleyen, hatta otomobil gibi araçların alanı ön plana çıkacaktır.

Enerjiyi elinde bulunduranlar masada daha geniş yer ve söz sahibi olacaktır. Onun için Karadenizdeki doğalgaz müjdesini gücünü önemini gün geçtikçe anlayacağız.

Yeni Dünya Avrupa’nın sömürü çarkına dayalı ekonomileri çökecektir Arap baharı gibi yeni Avrupa’da ve dünyanın çok yerinde insanların uyanışının belirtisi daha büyük olaylar ve talepler oluşturacaktır.

Vatanlarında evleri başlarına bombalanan, ailesinin bir kısmını kaybeden, sığınacak bir yer ararken Türkiye’den başka sığınacak bir yer bulamayan, gittikleri yerlerde botları Yunanistan gibi batırılan diğer ülkeler gibi yüksek duvarlarla suratlarına çarpılanlar. Bir ümitle uygunsuz botlarla insan tüccarlarının eline düşen denizlerde boğulan, cesetleri sahile vuran, sınırlarda kıymetli eşyaları, paraları alınıp kamplarda ölüme terk edilenler, atağına çelme takılanlar, çaresiz yavrusuyla zulüm gören babalar. Kendileri sadece sömürülüp sonra da yok kabul edilenler. Organlarının satmak için satılanlar. Mazlumlar, çaresizler, yolda kalanlar, açlıktan can verenlerin, gözyaşlarının hesabının sorulacağı Arap baharından daha büyük bir dalga hatta Corona 19’dan daha büyük bir dalga “Özgürlük ve Bağımsızlık”, “Sömürüye hayır” diyen, “Yaşamak istiyoruz, ölmek istemiyoruz, yeter” diyenlerin güç sesi dünyaya dalga dalga yayılacak gibi duruyor.

Sömürmeyen, paylaşan, ekmeğini bölüşen insanlığın, Adaletin hakim olduğu yeni dünya yeni bir çağ oyunları bozmaktadır.

Türkiye doğalgazla, yeni yeni enerjilere hakim oldukça, yaptıkları yeni dünyanın yapılanmasında en büyük oyun kurucu olacaktır.

15 Temmuz gibi bağımsızlık hareketimiz dünyaya ışık olacaktır. Örnek olacaktır.

Toprak ve toprakla gelenler ülkemizin elinin daha da güçlendirecektir.

Tarlalarımız taşlaşmadan en kısa sürede doğal gübreye dönülüp kimyasal gübreden vazgeçmeliyiz. Yerli tohuma ağırlık vermeliyiz. Çok kazandıran ürünler yerine yaşatan sağlıklı ürünlere yönelmeliyiz.

İlaca verdiğimiz paranın bir kısmını üreticiye kontrollü verirsek devamlı ilaç kullansın iyi olmasın ölmesin daha çok ilaç satayım yerine sağlıklı ürünlerle ilaçsız yaşamaya örnek olmalıyız.

Yeni dünya omuzlarımıza doğru gelirken durmadan yorulmadan çalışmalıyız. Yeni dünyanın mimarları durmamalı.