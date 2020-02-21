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Müminlerde Olması Gereken Özellikler

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Şule Erciyas

Yüce Allah bizleri mümin insanlar olarak yaratmış ve O’na kulluk görevini yerine getirilmesini istemiştir. Rabbimizi sevmek O’na gönülden bağlanmak biz kulluğumuzun görevidir. Yüce Allah insanı boş yere yaratmamış akıl ve şuur vererek insanı iman etmek ve ibadet yapmakla yükümlü kılmış dünya hayatında onu imtihana tabi tutmuştur. 

Kuranı Kerimin pek çok ayetinde insandan beklenen davranışlar üzerinde durulmuş ve onun nasıl bir yaşam içerisinde olması gerektiği yolunda emirler ve yasaklar koyulmuş ve tavsiyelerde bulunmuştur. Kuran bizlere öğüt veriyor, düşünüp öğüt alasınız ve öğrenip uygularsınız diye, biz müminler olarak düşünüp uygulamamız gerekmektedir. 

Her türlü zorlukta sıkıntıda Allah’tan ümidimizi kesmemeliyiz. Bu dünyada ilim ile uğraşan kimseler zorlanmazlar ve hem bu dünya işleri hem de ahiret işleri yolunda olur. Müminler olarak Kuranı okuyup anlamak, yaşamak Kuran ile yoğrulmak müminin vasıfları arasında olmalıdır. Nitekim Kuranı Kerimde, “Rahman’ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman onlar selam der geçerler.” (Furkan Suresi 63 ayet) 

Onlar rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyendir. Bu ayetler insanı iyiye doğruya götüren ayetlerdir. Kuranı Kerimde insanların birçok hallerine değinilmiş ve Kuranı bakıp örnek almamız gerektiği açıklanmıştır. Diğer ayetlerde de belirtildiği üzere Allahtan başka kimseyi kulluk edilmeyeceğine haksız yere Allah’ın haram kıldığı cana kıyılmayacağına ve hiçbir şekilde zina yapılmayacağını Kuran bizlere tek tek açıklamıştır. Bu ayetleri yerine getirene, uygulayana Allah bizlere büyük mükâfatlar verecektir. 

“İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamları ile mükâfatlandırılacaktır. Orada ebedi kalırlar, orası ne güzel bir durak ve ne güzel konaktır.” (Furkan 68-75-76 ayetleri) Allah bizlere hayırlı bir mümin olmayı nasip etsin. Rabbimize layık kullardan olalım, Selam ve Dua ile.

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