Müminlere Ne Mutlu

Mümin sözleri ile tavır ve davranışları ile imanı ve ibadeti ile kısacası tüm hayatı ile bereketli ve faydalı olmayı başaran kişilerdir. Faydalı olmak mümin insan için bir ayırıcı vasıftır. Mümin insanları seven, ailesi ve çevresindeki kişilerle ve yaşadığı ve bulunduğu tüm ortamlarda hal ve hareketleri ile güzel davranış sergileyendir.

Müminin birçok vasıflara sahip olması gerekir. Bunları yaparken doğruyu yanlıştan ayırmak ve Allah’a karşı kulluk görevini yerine getirmek müminlerim görevidir. Peygamber Efendimiz mümini hurma ağacına benzetmiş ve müminin vasıfları ile ilgili birçok örnekler vermiştir. Mümin ile hurma ağacı arasında benzetme kurulurken ilk olarak hurmanın kökü dikkatlere sunulmuştur.

Buna göre hurma ağacının kökleri nasıl toprağın derinliklerine sağlam bir şekilde yerleşmiş ve orada karar kılmışsa müminin imanı da onda sağlam bir şekilde külleşmiş ve sabit kalmıştır. Mümin insani vasıfları hurma ağacına benzetilmiş yeşeren meyve veren iyi faydalı işler yapan kişilerdir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Mümin güzel koku satan kimseye benzer, onunla beraber oturursan sana faydası olur beraber yürürsen sana faydası olur, beraber iş yaparsan yine sana faydası olur.”

Mümin birçok vasıfları vardır, ama bu günümüz şartlarında bu vasıfları yerine getiren çok az sayıda kişiler vardır. Mümin bilinci ile yaşamak, vasıflarımızı düşünüp Allah’ın emrine uygun bir biçimde yaşamamız hem kendimiz hem de çevremizi mutlu edecektir. Mümin insan her zorlukta sıkıntılarda Allah’a şükür ve sabır göstererek kulluğun bilincini yerine getirendir. Resullullah şöyle buyurmuştur: “Müminin durumu ne ilginçtir! Her hali kendisi için hayırlıdır, bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder; Bu onun için hayır olur, başına bir sıkıntı geldiğinde ona sabreder, bu da onun için hayır olur.”

Mümin birçok vasıfları ve yerine getirmesi gereken kulluk sorumluluğu vardır. Cenabı Allah’ın bizlerden istediği ibadetleri yerine getirmek ve her daim öleceğimizi bilerek yaşamak, Cenabı Allahtan yardım isteyip dua ve niyazda bulunmalıyız. Allah’a yakınan güzel bir mümin olabilmek dileği ile, Selam ve Dua ile.