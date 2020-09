Can Azerbaycan’a Canlar Feda..!

30 yıllık kapkara bir mazi Karabağ… 30 yıldır içimizde kanayan yara, gönül sızımız… Çağı utandıracak adice zulümlere beşiklik etmiş, soykırımın dik âlâsını yaşamış ve işgal edilmiş topraklarımız. Kısacası canımızdan, kanımızdan bir parça Karabağ…

Ermenistan, neredeyse 100 yılı aşkın bir süredir, piyonluğunu üstlendiği küresel güçlerin şımarttığı ve Kafkasya’da maşa olarak kullandığı hem Batı’nın, hem Doğu’nun gayrı meşru çocuğu… Azerbaycan ise senelerce Rus işgali altına kalmış ama sonunda azadlığa kavuşmuş, Nuri Paşaların, Elçibeylerin emaneti, Türk Dünyasının has evladı… Türk Devleti’nin canından öte gardaşı… Bir millet, iki devlet hakikatinin ayrılmaz parçası… Candaşımız, kandaşımız, dindaşımız, diğer yarımız…

Ermenistan yine 100 yıllık şımarıklığının ve aymazlığının bir parçası olarak işgal ettiği Karabağ topraklarından çekilmediği gibi birde sivil katliamlarına başladı. Tovuz’da başladığı saldırılarına birçok bölgede sivillerin üzerine bombalar yağdırarak devam etti. Birçok sivil Azerbaycan vatandaşı şehit oldu. Fakat unuttukları şey ne dünya 100 yıl önceki dünya ne Türkiye 100 yıl önceki Türkiye ne de Azerbaycan 100 yıl önceki Azerbaycan. Artık karşılarında onların şımarıklığına göz yummak mecburiyetinde bırakılan devletler yok. Bölgesinde söz ve güç sahibi iki büyük Türk Devleti var. Azerbaycan büyük devlet olmanın gereği olarak Ermenistan’ın bu saldırılarına anında karşılık verdi ve şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadı. Türkiye ise her platformda olduğu gibi kardeşi Azerbaycan’ın yanındaki net ve kararlı duruşunu devam ettirdi ve desteğini açıkladı. Azerbaycan’ın nüfusu 10 milyon fakat yanında bir de 83 milyon nüfusuyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Biz bir oldukça, omuz omuza mücadele ettikçe değil Ermenistan, tüm dünya topuyla tüfeğiyle üzerimize gelse evelAllah baş eğmeyiz. Can Azerbaycan’a, Can Karabağ’a, Can Hocalı’ya bir değil bin canımız feda olsun!

Bir kere daha gördük ki kendi uşakları saldırınca hiçbir şey olmamış gibi üç maymunu oynayan uluslararası arena Azerbaycan kendi haklarını savunmaya çalışırken bir anda ayağa kalktı. Tabi ki artık uluslararası arenadan medet umacak kadar gafil veya cahil değiliz. Ama onlarında bilmelerini isteriz ki bizim kardeşliğimiz onların menfaatinin üzerindedir. Bugün devletler dış politikalarını oluştururken menfaat esaslı dış politika vizyonları çiziyorlar. Belki politik diskur açısında doğru olanı da bu... Fakat Dünya’ya neredeyse 1000 sene hükmetmiş devletlerin devamı iseniz mecburi bağlarınızın olduğu, hamisi ve banisi sayıldığınız coğrafyaların olması çok normal. Tabi ki bugün İsrail’in, İran politikası çerçevesinde Azerbaycan’dan taraf görünmesi veya İran’ın Güney Azerbaycan politikaları dolayısıyla Ermenistan’la bir olması bir politik menfaat sarmalının parçasıdır. Bazı konularda biz de bu politik sarmalın içinde boğulsak bile en azından Azerbaycan konusunda tarihten tevarüs eden birlikteliğimizin ve bağlarımızın hilafına işler yapmıyoruz.

Biz soykırım yapanları da, Dünya da lobileriyle soykırım çığırtkanlığı yapanları da iyi tanıyoruz. Bugün Kafkaslarda uzlaşma zemini araması gereken Azerbaycan değil Ermenistan’dır. Ermenistan ileride var olmak istiyorsa Karabağ’dan derhal çekilmeli ve yaptığı sözde soykırım çığırtkanlığından vazgeçmelidir. Dünya’nın bıyık altında gülerek pışpışladığı şımarık çocuğu Ermenistan ne Türkiye’nin ne de Azerbaycan’ın muhatabı olacak çapta ve güçte değildir!