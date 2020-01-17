Mute Seferi  

Mute Suriye’de olup bekaya tabidir. Rumlarla yapılan ilk savaş budur. Hz Peygamber Efendimiz (S.A.V) hudeybiye antlaşması sonrası İslam’ı yaymak ve öğretmek için farklı ülke liderlerine elçiler ile birlikte mektuplar yolluyordu.

Böylece kabul edenlere bir de yüce dinimiz İslam’ı öğretmek için sahabelerden görevliler gönderiyordu. Böylelikle bir mektupta Busra yani Havran emrinde ’de mektup yolladı. Bunlar Arap’tı ama Hristiyan’dı. Bizans’a tabi idiler.

Hz Peygamber Efendimizin mektubuna kızmışlar ve elçiyi öldürmüşlerdir. Başka hiçbir devlet liderleri elçiye dokunmamışken Busra emrinin elçiyi öldürmesi, devlet hukukuna aykırı bir iştir. Ayrıca Bizanslıların Hz Peygamber tarafından gönderildiği elçileri de öldürmüşlerdir.

İşte böylece sefer hazırlıklarını Hz Peygamber Efendimiz başlatmıştır. Hem İslam’ı neşretmek hem de dışarıdan gelebilecek saldırılara dur diyebilmek için hazırlanıyorlardı. Hicretin 8 yılı Hz Peygamber Efendimiz üç bin kişilik orduyu Zeyd B. Harise komutasında orduyu güzel dua ve sözlerle uğurladı. Peygamber Efendimiz sefere çıkmadan tembihlerde bulundu.

Şayet Zeyd şehit düşerse Cafer B. Ebu Talib kumandayı alsın bir şey olursa Kumdan lığı Abdullah B. Revaha alsın Halid B. Velid bu sefere gönüllü katılmıştır. İslam ordusu karşılarına neler çıkılacağını bilmeden hareket ediyorlardı. Bizans ordusu yüz bin kişiydi. Silahları da mükemmeldi.

İslam ordusu ise üç bin kişiydi. Böyle bir orduya nasıl karşı duracaklarını bilmeden savaşa başladılar. İslam ordusu şehit düşüyor ve dağılıyordu. Böyle karmaşada Halid B. Velidin komutanlığı ile Bizans ordusuna karşı durmuşlar. Böyle bir kalabalık orduyu savaşarak yenmişler ama hiçbir zaman geri çekilmemişlerdir. Bu seferde bir çok sahabe şehit olmuştur. Peygamber Efendimiz Halid B.Velide kahramanlığından dolayı Seyfullah lakabını vermiştir. Böylelikle düşman ordusu Müslümanları bir daha rahatsız etmemişlerdir. Allah’ın izni ve inayetiyle Mute harbi de böylelikle tamamlanmıştır. Allah bizlere de İslam dini için savaşanlardan eylesin. Selam ve Dua ile.

