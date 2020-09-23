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Müttefikimiz ABD'den Suriye'de teröristlere Türkiye güvencesi!

Müttefikimiz ABD'nin adamı James Jeffrey, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK elebaşları ve Kürt Ulusal Konseyi temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde, “Türkiye’nin bölgeye yeni bir operasyon düzenlemeyeceğini” iddia etti.
Müttefikimiz ABD'den Suriye'de teröristlere Türkiye güvencesi!

Müttefikimiz ABD'nin adamı James Jeffrey, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK elebaşları ve Kürt Ulusal Konseyi temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde, “Türkiye’nin bölgeye yeni bir operasyon düzenlemeyeceğini” iddia etti.

Jeffrey, Suriye’nin Haseke ve Deyrizor illerinde YPG/PKK elebaşları ve ENKS temsilcileriyle bir araya geldi. Haseke’deki görüşmede YPG/PKK ile ENKS’nin bir an önce uzlaşmaya varmasını isteyen Jeffrey, Türkiye’nin bölgede ABD destekli terör örgütüne karşı yeni harekât düzenlemeyeceğini öne sürerek, güvence verdi.

Jeffrey, Deyrizor’da ise YPG/PKK’nın sözde askeri konseyi ve yerel meclis üyeleriyle buluştu.

Buradaki görüşmede bölgede sükûnetin önemini vurgulayan ABD temsilcisi, bölge halkına hizmetlerin temin edilmesinin gerektiğini söyledi.

Jeffrey’nin bölgeye ziyareti kapsamında, YPG/PKK’lı teröristler ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi’nin (KDP) himaye ettiği ENKS, Karar Merci Heyeti oluşturdu. 40 kişiden oluşan heyetin yarısını YPG/PKK, diğer yarısını da ENKS belirledi.

Ekim 2014’te eski IKBY Başkanı Mesud Barzani liderliğinde Duhok kentinde düzenlenen toplantıda, Suriye’nin kuzeyindeki Kürt siyasi oluşumlarının ortak hareket etmelerini öngören “Duhok Anlaşması” imzalanmıştı.

IKBY MEMNUN

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil’deki konutunda kabul ettiği Jeffrey ile Suriye’deki işgalci güçlerin durumu, Kürt taraflar arasındaki yakınlaşma için yapılan görüşmelerle ve güvenlik gelişmelerini ele aldı. Jeffrey’nin tarafların yakınlaşması, sorunlarının çözülmesi için yapılan görüşmelerin gerçekleşmesinde oynadıkları olumlu rol dolayısıyla Barzani ve IKBY’ye teşekkür ettiği aktarıldı. Bunun yanında Barzani’nin de devam eden destekleri ve terörün ortadan kaldırılması için verdikleri mücadele dolayısıyla ABD ve onun öncülüğündeki koalisyon güçlerine teşekkür ettiği belirtildi.

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