NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine 'saldırıları durdur' çağrısı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İdlib'de artan tansiyona ilişkin, "Rusya destekli Esed rejimine, masum insanların yaşamına mal olan tüm bu saldırıları durdurması" çağrısında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin "İdlib'de artan askeri tansiyon toplantıda hangi ölçüde gündeme geldi? NATO'dan üyesi Türkiye'ye bu konuda somut destek bekleniyor mu?" sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, "İdlib'deki durum bugünkü görüşmede gündeme geldi. Şu anda (bölgede) gördüklerimiz, acımasızca kullanılan şiddetin, masum sivillere karşı aşırı saldırıların ve sivil hedeflerin ayrım gözetilmeksizin bombalanmasının sonucudur. Bunu kınıyoruz çünkü kabul edilebilir değil." diye konuştu.

Stoltenberg, "Rusya destekli Esed rejimine masum insanların yaşamına mal olan tüm bu saldırıları durdurması" çağrısında bulundu.

NATO'nun Türkiye'ye destek verdiğini anımsatan Stoltenberg, buna örnek olarak, "Türkiye'nin hava savunma sistemlerini güçlendiren bazı kapasiteleri" gösterdi.

Stoltenberg, İdlib'deki durumdan son derece endişe duyduğunu da aktardı.

Irak eğitim misyonu genişletilecek

Stoltenberg, bugün, NATO savunma bakanlarının, "İttifakın Irak eğitim misyonunun genişletilmesi konusunda prensipte anlaştığını" duyurdu.

NATO'nun ilk planda terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyonun bazı eğitim faaliyetlerini devralacağını anlatan Stoltenberg, bu ilk adımın ötesinde ne yapabileceklerini de görüştüklerini dile getirdi.

Stoltenberg, NATO'nun Bağdat hükümetinin davetiyle ülkede bulunduğunu ve hükümet istediği sürece burada kalacağını vurguladı.

Genel Sekreter, müttefiklerin daha geniş planda Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da neler yapabileceğinin de görüşüldüğünü kaydetti.

NATO, Temmuz 2018'de Bağdat hükümetinin talebi üzerine, Irak'a askeri danışman gönderme kararı almıştı.

Ana karargahı başkent Bağdat'ta yer alan ve operasyonlara katılmayan NATO Irak Misyonunun bünyesinde yaklaşık 500 askeri danışman bulunuyor.

NATO Irak Misyonu, ABD'nin İranlı Komutan Kasım Süleymani'nin de aralarında bulunduğu 10 kişiyi hava saldırısıyla öldürmesinin ardından 4 Ocak'ta ülkedeki askeri eğitim faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

NATO, ABD-İran gerilimi nedeniyle Irak'taki bazı askeri personelin yerini de geçici değiştirmişti.

Afgan barış süreci

Stoltenberg, Afganistan'da ABD öncülüğündeki barış görüşmelerine "tam destek" verdiklerini belirterek, Taliban'ın da bu süreçte şiddeti azaltma iradesi göstermesi gerektiğini ifade etti.

Genel Sekreter Stoltenberg, akşam saatlerinde ise Avrupa Birliği (AB) ile NATO arasındaki iş birliğinin değerlendirileceğini kaydetti.