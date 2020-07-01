Ne demek ‘PORT’ yok!

Pandemi döneminde insanların eve kapanması ile internet kullanımı oldukça arttı.

Her türlü iş ve işlemde dijital kolaylığın sunulması ile evlerinde sabit interneti olmayan vatandaşlar da internet sağlayıcı firmalardan abonelik alma telaşına girdi.

Bu dönemin en önemli ihtiyaçlarından biri olan sabit internete çoğu vatandaş ulaşamadı!

Nedeni ise “port yetersizliği.”

İnternet sağlayıcı firmalar “port yetersiz, boş port yok” bahanesiyle abonelik almak isteyen vatandaşları geri çevirdi ya da “port bağlama işlemleri devam ediyor” diyerek vatandaşları aylarca bekletti.

Bu konuda birçok şikayet bulunuyor. Port yetersizliği nedeniyle çok sayıda kişi bu çağda internetten mahrum bırakılıyor.

Dijitalleşmenin zirveye ulaştığı salgın günlerinde, bu eksiklik internet sağlayıcı firmalara hiç ama hiç yakışmıyor!

Bu konuda çok sayıda şikayet bulunuyor. Bana da çevremden bu konuda çokça şikayet yağıyor.

Mağdurlar özetle “Port olmadığı için evime internet verilmiyor. Sorunu ilgililere aktardığımızda ‘port işlemleri devam ediyor’ deniliyor ancak aylarca hiçbir adım atılmıyor. Sorun karşısında tek çözümleri ise ‘bekleyin’ oluyor. Bu sorunu yaşayan binlerce kişi var. Binlerce şikâyet var; ama bir türlü bu port yetersizliği halledilemiyor” diyor.

Türk Telekom TT-Net kullanıcısı olarak aynı sorunu ben de yaşadım. Eşimin üzerine kayıtlı internet aboneliğimizi aylar önce nakil etmek istedik; ancak port yetersizliğine takıldık. Aylarca portun takılmasını bekledik; ama bir sonuç alamadık!

Görüştüğüm yetkililer bu port sorununun her yerde olduğunu, özellikle Başkent’teki Sincan, Keçiören ve Mamak ilçelerinde tavan yaptığını söylüyor.

Bu soruna da bir an önce çözüm bulunması gerekiyor.

İnsanların sabit internete kolay ve ucuz bir şekilde ulaşabilmesinin önü açılmalı.

Türk Telekom TT-Net ve diğer internet sağlayıcısı firmalardan ricamdır.

Yıllardır hep şikayet edilen port sorununa bir neşter vurmanın zamanı artık geldi de geçmiştir.