Yeni Normal Anormal Olmasın

Ülkemiz de 11 Mart’ta görülen ilk vaka sonrasında alınan tedbirler sürecin kontrol altına alınmasıyla beraber “yeni normal” vurgusuyla genişletildi. Artık hiçbir şeyin 11 Mart öncesi gibi olamayacağı gerçeğiyle girilen bu normalleşme sürecinde sorumluluk yetkililerden çok milletimizin kendisine düşmektedir. Özellikle üzerinde durulan maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat göstererek, toplu yerlerden uzak durulması hususunda büyük gayret göstermek zorundayız. Tüm dünyada bırakın etkisini yitirmeyi katlanarak artan vaka sayıları bizlere göstermektedir ki virüsle topyekûn mücadele edebilmek için herkes fedakârlık göstermelidir.

Bu sürecin en büyük kahramanları olan sağlık çalışanlarımızın fedakârlıkları dikkatsizliğimiz yüzünden bir anda heba olabilir. Bunun içinde her birimizin bir sağlık çalışanı hassasiyetiyle virüsle mücadele etmemiz, “Bilim Kurulu” ve “Sağlık Bakanlığı”mızın tavsiyelerine tümüyle uymamız gerekmektedir. Ayrıca devletimizin şehir içlerinde ve toplu oturulan mekânlarda yaptıkları denetimlerini artırması ve daha büyük yaralar almamıza sebep olacak dikkatsizlikleri de caydırıcı tedbirlerle engellemesi gerekmektedir. Sağlık çalışanlarımızın gayretiyle büyük zorluklarla elde edilen bu başarının bir anda zifte inkılab edilmemesi için çok dikkatli olmalıyız. Geçirdiğimiz süreç göstermiştir ki virüs, hareketi ve teması çok sevmektedir. Fakat Sağlık Bakanımızında ifade ettiği gibi virüsle mücadelenin anahtarı da yine bizim elimizdedir. Bu yeni normali bir an önce içselleştirerek kendimize kabul ettirmek ve çevremizi de bu konuda uyarmak bir vatandaşlık görevi addedilmelidir. Yeni normali, anormal yapmaz isek 11 Mart öncesi hayatımıza dönmemiz daha çabuk ve daha kolay olacaktır.

Virüsün yayılmasına karşı etkin bir çözüm yolunun ne zaman bulunacağı konusu tüm dünya için hala muammadır. Tüm ülkeler için geçerli olmakla beraber, ülkemiz içinde virüsü sıfır seviyesine indirsek bile dış ticaret, hava yolları vs. vasıtasıyla virüsün yeniden ülkemize taşınması kuvvetle muhtemeldir. Yani çözüm vakayı sıfıra indirmekten ziyade hastane sistemimizin çökmesine sebep olmadan, virüsün yayılma hızını azaltıp virüsten etkilenen vatandaşlarımızı koruyabilmektir.

Netice de bir tarafıyla sorumluluğun büyük bir kısmı virüsün yayılma hızını engelleyecek olan biz vatandaşlardadır. Dikkatsizliğimizin ve sorumsuzluğumuzun kurbanı olmadan gönül birliğiyle inşallah bu süreci de atlatmalıyız.

Rabbim bir an önce bizleri bu korona virüs salgınından halas eylesin.