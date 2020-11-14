Ne Olacak Bu ANKAPARK?

ANKAPARK gündem olmaya devam ediyor. Bu sütunu takip edenler hatırlayacaktır:

İlk günden bu yana ANKAPARK’ın son derece gereksiz olduğunu, buraya turistin muristin gelmeyeceğini, Başkent’in onca kaynağının heba edildiğini yazıp durdum. Başkent’in dinozor heykellerine, yeni bir eğlence merkezine değil…

Trafik ve otopark sorununda çözüme, her aşırı yağmurda yol ve alt geçitlerinin göle dönmesi, su baskınları yaşanması gibi yakışıksız görüntülerin önüne geçilmeye ihtiyaç olduğunu vurguladım.

Gelinen noktada haklı çıkmanın üzüntüsü içindeyim!

Toplam maliyetinin 750 milyon dolar olduğu ifade edilen ANKAPARK’ın akıbeti aynen yazıp çizdiğimiz gibi oldu.

Kiraya verilen firma, bırakın kira parasını, elektrik faturasını bile ödeyemedi. Çünkü ne gelen vardı, ne giden? Melih Gökçek’in “Yağmur gibi yağacak” dediği yabancı turisti geçtik, reklam otobüsleri ile çekilen Sincan’lı, Etimesgut’lu, Mamak’lı gariban vatandaşlar da bir kereden başka gidemedi çünkü bilet fiyatları cep yakıyordu.

Sonuç, ANKAPARK iş yapmadı ve açıldıktan 6-7 ay sonra kapandı.

Büyükşehir, firmadan birikmiş kira borcunu tahsil etmeye çalışıyor.

ABB geçen ay, şirketin 30 Nisan 2020’de ödemesi gereken 26 milyon 400 bin TL’yi ödememesi üzerine 90 günlük fesih ihtarı çektiğini duyurmuştu.

90 gün de geçti, yine ödeme yapılmayınca ikinci ihtar çekildi ve

30 gün içinde tahliye edilmesi istendi. Bu süre de sona erdi sanırım. Şimdi ne olacak bekleyip göreceğiz.

Neticede, ortada çok büyük bir batak var.

Melih Bey giderayak Başkent bütçesini öyle bir zarara uğrattığı ki, bu, önceki dönemlerde yaptığı güzel hizmetlerin tümünün önüne geçti.

Bundan böyle:

ANKAPARK dendi mi hep akla Gökçek gelecek,

Gökçek dendi mi hep akla ANKAPARK gelecek.

750 milyon dolar ne demek?

Yukarıda söz ettiğimiz Türk Kızılayı Caddesi’ndeki genişletme ve köprülü kavşak çalışmalarının Büyükşehir’e maliyetinin 26 milyon LİRA olduğu düşünüldüğünde, ANKAPARK’ta batırılan 750 milyon DOLAR ile Başkent’e ne hizmetler yapılırdı, varın siz hesap edin.