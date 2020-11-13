Ticaret Ahlakı

Ticaret insanların geçim kaynağı olmuş bu işlerle meşgul olan kimselerinde işlerinde dürüst olması gerektiği vurgulanmıştır. Cenabı Allah’ın ticaret hayatı hakkında bizlere birçok uyarılarda bulunmuş ve Peygamber Efendimiz de bizlere örnek teşkil etmiştir. Ticaret geçmişte, günümüzde, şimdiki ve gelecek hayatımızda bizlerin ihtiyacını karşılayacağımız işler arasındadır. İnsanlar tarih boyunca ticarete ilgi duymuş ve geliştirdikleri yöntemlerle alışveriş yapmışlardır.

Alışverişte erken dönemlerde takas yöntemi yaygın iken zaman içerisinde değerli madenler ve çeşitli paralar kullanılmış sonralarında ise kıymetli kâğıtlar yaygınlık kazanmıştır. Ticaret insanların dürüstlük ve hoşgörü ile yapmaları hem de kendi mallarını Allah’ın emri ile vermiş olurlar hem de insanları mağdur etmemiş olurlar. Kuranı Kerimde, “Ey İman edenler sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah’ın kitabını okuyanlar, namazını kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecekleri bir ticaret umabilirler.” (Fatır Suresi)

Peygamber Efendimizde bizlere ticaret konusunda örnek olmuş doğru ve haksız kazanç olmadığı müddetçe ticaret yapmaya izin vermiştir. İnsanları kandırmak ve onların istemeyeceği şeyleri verip onlarla oynamak çok yanlış ve Allah’ın sevmediği işlerdir. Peygamber Efendimiz alışveriş yapanlar birbirlerinde ayrılmadığı sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler.

Eğer dürüst davranışlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider buyurmuştur. Hileden, yalandan sakınmalıyız işimizi dürüst yapıp Allah’ın bereketini üzerimize çekmeliyiz. Müslüman tüccarlar tarafından bu hususlar dikkat edilmeli ve Peygamber Efendimiz ticaret hayatı örnek alınmalıdır. Ticaret hayatı içerisinde atılan her adımda Resulü Ekrem’in bizi aldatan bizden değildir, düsturü hatırda olmalıdır, aksi takdirde başkasını aldatarak kazanç elde etmek hastalığının ticaret hayatına egemen olması ticaret erbabının hem dünyada hem de ahirette kötü sonuçlara karşılaşmasına yol açacaktır. Ticaret hayatında Peygamber Efendimizin ticareti gibi tertemiz olabilmek dileği ile...