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Netflix hisseleri yüzde 12'nin üzerinde düştü

Netflix hisseleri ikinci çeyrek kazanç raporunu paylaştıktan sonra yüzde 12’den fazla değer kaybetti.
Netflix hisseleri yüzde 12'nin üzerinde düştü

Hisseleri yıllık yüzde 26 değer kazanarak 4.92 milyar dolara kadar yükselen şirket, yeni kullanıcı hedefini tutturamadı. İkinci çeyrekte 2.7 milyon yeni kullanıcıya ulaşan Netflix 2018’in aynı döneminde 5.45 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Netflix açıklamasında, yeni hedefin 5 milyon yeni kullanıcı olarak belirlendi ve şöyle denildi:

“ABD’de ikinci çeyrekte abone sayımız değişmemiş olsa da üçüncü çeyrekte yüksek artış bekliyoruz ki bunu çeyreğin ilk günlerinde de görüyoruz. Üçüncü çeyrekte 7 milyon aboneye ulaşarak 2018’in aynı döneminde gerçekleşen 6.1 milyon abone sayısını geçmeyi bekliyoruz. Kullanıcılar televizyondan ayrılıp ciddi oranda internet dünyasına katılmaya devam ediyorlar.”

Kaynak: Haber Kaynağı
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