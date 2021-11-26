Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeden Türkiye'ye seyahatler kapatıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Nu' varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; bu geceden itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.