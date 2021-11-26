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Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeden Türkiye'ye seyahatler kapatıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Nu' varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; bu geceden itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.
Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeden Türkiye'ye seyahatler kapatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Nu' varyantı kaynaklı artan vakalara karşı alınan tedbiri duyurdu. Bakan Koca, açıklamasına şu ifadelere yer verdi:

"Tedbir: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."

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